Najpopularniji domaći reality dating show vraća se na jesen s novim epizodama! 'Ljubav je na selu' gledateljima RTL-a uskoro će opet servirati vrhunsku televizijsku poslasticu, a svi najveći obožavatelji omiljeni show ove jeseni moći će gledati prije svih! Cijele epizode 'Ljubav je na selu' bit će dostupne na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na RTL-u, i to bez reklama!

Dan Phillip je diplomirana pravnica, likovna umjetnica i performerica koja je u showu "Ljubav je na selu" sudjelovala četiri puta i tako obilježila show. Ono čime je najviše privukla pozornost su njezine osobnosti, odnosno alter ego jer se u svaku sezonu emisije vraćala s novim imenom, piše RTL.

Godine 2014. je stigla na imanje 19 godina starijeg farmera Danka Bezmalinovića s Brača i tada se predstavila kao Vita Maslačak. Ljubavi između njih nije bilo, ali se sprijateljila s Nevenkom Bekavac kojoj je bila i kuma na vjenčanju sa Zvonimirom Petričevićem.

U 12. sezoni showa bila je Ivanka Milutinović, koju je opisala kao ažurirani alter-ego – egzibicionisticu, sadomazohisticu i fetišisticu.

''Sama Ivanka jest administratorica i to vojvođanskog podrijetla. Zašto to ističem: zato jer je njezina baka rođena u Vojvodini i bavila se istim zanimanjima cijeli život, baš kao i Ivanka sada. Radi na strojevima i sa strojevima preko dana, a kada dođe kući, istražuje povijest realityja da bi u konačnici napravila sama svoj'', predstavila se tada.

POGLEDAJTE VIDEO: Paulina i Siniša

Bila je na farmi Dušana Golubovca, ali se nekako našla na imanju najmlađeg farmera Josipa Tratnjaka. Tada je poljubila Josipa, kao i njegovu 'zlatnu djevojku', Gabrielu Kamenečki.

U 13. sezoni showa bila je Milena Kobajashi ex Karađorđević. "Milena je kao domina i kao Most na rijeci Kwai u jednom, jer kad dođe, ruši i uruši, bez milosti, bez kajanja. Bukvalno iskrena i strastvena, požrtvovna, puna empatije, ona je prava pjesnikinja u duši. Postala je subito, moram to priznati, miljenica TV i internet gledateljstva. Milena je brend samo takav'', objasnila je.

Našla se na farmi Nevena Landeka kojemu je dala ruski poljubac. Nevena je poljubila još jednom, jutro nakon zabave. No, nakon nekoliko dana je odlučila napustiti show i poručila Nevenu da on više za nju je postoji.

Sudjelovala je i u jubilarnoj 15. sezoni 'Ljubav je na selu', i to s potpuno novim alter egom. ''Ime mi je Alta, a prezime Mira. Kraj priče", predstavila se.

Nova sezona 'Ljubav je na selu' od jeseni na RTL-u!

A nove kandidate korisnici nove streaming platforme VOYO moći će upoznati prije svih jer upravo će ondje biti dostupne cijele epizode nove sezone showa čak 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama. Nakon završetka prikazivanja aktualne epizode na RTL-u, ona sutrašnja već će biti dostupna svim korisnicima na platformi VOYO.

Novu sezonu 'Ljubav je na selu' gledatelji mogu pratiti USKORO – na RTL-u i streaming platformi Voyo!