Samanta iz Života na vagi otkriva što voli kod partnera i zašto joj je razvod donio slobodu

Samanta Poplašen, bivša kandidatkinja osme sezone popularnog showa Život na vagi, prolazi kroz veliku životnu prekretnicu. Nedugo nakon što je javno progovorila o svom razvodu, pronašla je sreću u novoj vezi s partnerom Ivicom. Njihova ljubavna priča, koja je prebrodila izazove i teške trenutke, dirnula je mnoge. U intervjuu za Net.hr Samanta otkriva kako je njezin novi partner osvojio njezinu kćer, kako je na putu samorazvoja upoznala ljubav, te progovara o razvodu koji danas vidi kao oslobađanje.

Foto: Privatna Arhiva

Gdje ste se upoznali s novim partnerom i u kakvom ste se trenutku života tada nalazili?

Upoznali smo se sasvim slučajno, tijekom jedne šetnje oko Jarunskog jezera. Razgovor je spontano krenuo u dubljem smjeru, dotaknuli smo se životnih tema i tako je sve zapravo počelo. Željela bih samo ispraviti da smo danas zajedno već godinu dana i gotovo četiri mjeseca.

Taj susret dogodio se u zahtjevnom razdoblju mog života, u fazi u kojoj sam intenzivno radila na sebi, svom zdravlju i unutarnjoj stabilnosti. Nisam ništa tražila, već sam pokušavala posložiti vlastiti život. Upravo zato sve je došlo prirodno, bez pritiska i bez potrebe da se išta dokazuje.

Iako se na prvi pogled činilo kao slučajnost, danas vjerujem da u životu ništa nije slučajno. Tako smo, sasvim nenametljivo, stigli do toga da smo danas već godinu i četiri mjeseca jedno uz drugo.

Foto: Privatna Arhiva

Što Vas je prvo privuklo kod njega?

Kod mog Ivice najviše me privukla njegova smirenost. Način na koji sluša, ne samo što govori, u tom je trenutku za mene bio važniji od velikih riječi i obećanja. Osjećaj sigurnosti i poštovanja koje sam tada osjećala bio je ono što me prvo osvojilo i potpuno kupilo.

Što Vas danas, u ovoj fazi života, najviše veseli i ispunjava u toj vezi?

Najviše me veseli to što u Ivici imam mirnu luku. Iskreno, u njemu sam pronašla prostor u kojem mogu biti potpuno svoja, bez potrebe da se prilagođavam ili objašnjavam. To je veza u kojoj postoji velika doza razumijevanja, podrške i zajedničkog rasta, što mislim da je danas jako važno. Ta prirodnost i spontanost, to mi je danas važnije od svega.

Koje njegove osobine posebno cijenite i zašto?

Cijenim njegovu odgovornost, strpljenje i emocionalnu zrelost. Posebno poštujem način na koji razumije moje obaveze i moju ulogu majke – ne traži da biram, već me u svemu razumije i veliki mi je oslonac i podrška.

Foto: Privatna Arhiva

Koji su Vam mali znakovi pažnje u vezi najvažniji i zašto?

To su mi prisutnost, briga i dosljednost. To su stvari koje ne nestaju nakon početnog uzbuđenja i upravo one grade osjećaj sigurnosti, da uvijek znaš da imaš nekoga pored sebe, u svakom trenutku, bilo da je dobro ili loše.

Što Vas najviše oduševi kod osobe s kojom ste u vezi?

Ta njegova stabilnost i odnos prema ljudima koje voli govore više od bilo kakvih velikih gesta. Čak i kad mislim da me ne čuje, on primijeti sitnice i uvijek pazi da me razveseli. Mislim da je najljepše kada tvoj partner primijeti i prati stvari koje ni ne očekuješ - kada shvatiš da je nešto čuo ili vidio, a ti to uopće nisi spomenula.

Koja je najromantičnija stvar koju je Vaš partner napravio za Vas?

Ajme, teško pitanje. Mislim da je bilo puno romantičnih trenutaka. Nažalost, nismo sve mogli pokazivati javno, ali evo, dat ću primjer za svoj rođendan. Tada mi je kupio ogroman buket božura, znajući da su to moja najdraža cvijeća. Pripremio je tortu, ručak, velike balone, jer zna koliko obožavam balone. Uvijek je stvarno pažljiv i pamti svaki datum, možda čak i više nego ja. Čekam te posebne trenutke, a on ih uvijek inicira. Ako vidi da sam malo umorna ili padnem, kaže: "Ajde, spremi se, idemo bilo gdje." Iznenadio me s nekim putovanjem, baš je uvijek pun iznenađenja. I, naravno, ta dosljednost, tiha, iskrena pažnja i želja da gradi odnos, a ne da ga pokazuje svima – to je ono što me najviše privlači.

Foto: Privatna Arhiva

Foto: Privatna Arhiva

Budući da iz bivšeg braka imate dijete, kako je ono reagiralo na Vašeg novog partnera?

Moja kći ga je vrlo prirodno prihvatila i stvarno ga obožava. On se od početka postavio prema njoj s puno poštovanja i strpljenja. Njegova rečenica koja mi je ostala posebno urezana bila je: „Moj cilj je postati tvoj najbolji prijatelj prije svega, a tek onda nešto više.“ Kao majci, to mi je bilo najvažnije - da oni kliknu i nađu zajednički jezik. I zaista, jako sam ponosna na to i srce mi je ispunjeno kad vidim koliko su međusobno povezani. Svaki put kad ih vidim kako komuniciraju, s igrom i povjerenjem, jasno je da su uspjeli u svom naumu - oni su stvarno najbolji prijatelji.

Foto: Privatna Arhiva

Koliko Vam je važno da Vaš partner ima razumijevanja za Vašu ulogu majke i obiteljski život?

To mi je zapravo bilo ključno. Majčinstvo nije samo dio mog života, ono je temelj mog života. Partner koji to razumije, poštuje i donosi stabilnost – to je osnovni preduvjet za zdrav odnos. Bez toga, ništa nije u potpunosti funkcionalno. I baš zato mi je bilo iznimno važno da on to razumije, prihvati i daje do znanja da je tu, da poštuje to i da želi biti dio cijele obitelji. On me stvarno prihvatio takvu kakva jesam.

Foto: Privatna Arhiva

Nedavno ste javno progovorili o razvodu – koliko je ta odluka bila teška, ali istovremeno i oslobađajuća?

Razlog je bio izuzetno težak, ali nijedan razvod se ne donosi lako niti preko noći. Želim naglasiti da se nijedan razvod ne događa tako brzo. To je proces koji traje, donosi puno emocija i predstavlja tešku etapu u životu. Tko god prođe kroz razvod, zna koliko je to izazovno. Iako je to teška faza, u nekom trenutku postane i oslobađajuća, jer shvatiš da biraš mir, stabilnost i zdravije okruženje, prvenstveno za svoje dijete. Ako ne misliš na sebe, ako nisi sretan i ispunjen, mislim da ni tvoje dijete neće biti u potpunosti sretno i ispunjeno. Zdrav razvod je, na kraju, bolje rješenje od braka koji ne funkcionira, koliko god to društvo još danas možda osuđivalo. Uvijek birajte sebe, jer ako niste zadovoljni sa sobom, ne možete biti ni dovoljni za druge.

Kada danas gledate na svoj bivši brak, s odmakom i iskustvom koje imate, što Vam je to razdoblje donijelo i naučilo?

Iskreno, donijelo mi je najvažniju ulogu u životu - onu majke. Majčinstvo me naučilo koliko je važno slušati sebe, prepoznati vlastite granice i ne ostajati u odnosima koji više ne funkcioniraju. Ne gledam unatrag s nikakvom gorčinom, već se oslanjam na iskustva koja su me oblikovala u osobu kakva sam danas.

Tko god razmišlja o razvodu, želim reći da ako postoji osjećaj da nešto ne štima i ako se to ne može popraviti, bolje je razvesti se i nastaviti život sretnije i mirnije. Mislim da je to fer i prema sebi, ali i prema partneru.

