DIVLJE PČELE /

Putujuća družina stiže u Vrilo, a Katarina se odlučuje na neočekivan potez

Putujuća družina stiže u Vrilo, a Katarina se odlučuje na neočekivan potez
Foto: Rtl

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u

14.1.2026.
12:36
Hot.hr
Rtl
Jakov stiže kući pijan, potresen i tužan pa se ispričava Teodori. "Tvoja bol je i moja bol", jasna je Tea. Tuga vlada i kod sestara Runje, Zora i Katarina razgovaraju o svemu. Zori je, kaže, muka od njihovog doma i želi da Katarina prihvati Antinu ponudu, no ona je neumoljiva. Za to vrijeme, Domazet čita dokumente o Josinoj smrti kod Sikirice. Uskoro čuje inspektora i Antu Vukasa koji dolaze u stanicu pa se skriva.

Putujuća družina stiže u Vrilo, a Katarina se odlučuje na neočekivan potez
Foto: Rtl

Ante je neumoljiv i zanima ga tko je svjedok koji je vidio Antin automobil bez njegovog znanja. Za to vrijeme, Rajka i Mirjana razgovaraju o situaciji i čekaju Antu da se vrati iz policijske postaje. Dotad, Ante shvaća da je Veljko svjedok svađe Petra i Jose, ali i da je razlog Sikiričine sumnje nalaz novog vještaka.

U Vrilo stiže putujuća družina Salto Vitale, svi su sretni zbog malo zabave i radosti u mjestu. Kod Vukasa nešto teža atmosfera, Ante otkriva obitelji zašto ga je Sikirica opet ispitivao i traži od njih da mu vjeruju. Sikirica više ni sam nije siguran u što vjeruje te to dijeli i s Ivicom i Rajkom. Katarina se odlučuje na neočekivan potez!

Putujuća družina stiže u Vrilo, a Katarina se odlučuje na neočekivan potez
Foto: Rtl

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u. 

POGLEDAJTE VIDEO: Bili smo na setu serije 'Divlje pčele': Evo što se sve događa iza kulisa

