21:28 Damir Kedžo živ se potrgao izvodeći svoju dramatičnu pjesmu "Angels and Demons". Zanimljiva mu je bila i pripadajuća obleka.

21:25 Prelijepa Hana Mašić pokazala je svoje vokalne sposobnosti u pjesmi "Nesreća", ali mnogo je pažnje privukla njezina odvažna bijela haljina s velikim prorezima u središnjem dijelu.

21:22 Splitska grupa The Splitters izvela je pjesmu "Lost and Found". Iza sebe imaju već dva autorska albuma, a izlazak trećega malo je odgođen upravo zbog Dore.

21:18 Patricia Gasparini predstavila se u šljokičastom kombinezonu s prozirnim nogavicama i dubokim dekolteom. Ah, da, nije je bio samo užitak gledati. Rasturila je i vokalno u pjesmi "I Will Wait".

21:15 Atraktivna Đana otpustila je sve kočnice i izvijala se u golišavom outfitu, pjevajući i plešući istovremeno tijekom svoga nastupa s pjesmom "Free fallin’".

21:10 Barbara Munjas nosila je kratku plavu haljinu, a njezini plesači bili su u crno-plavim kreacijama. "Igraj pametno, pravi se glup", stihovi su pjesme "Putem snova", kojom se predstavila publici u Opatiji.

21:05 Maja Grgić najviše je pažnje privukla raskošnom zelenom haljinom i cvijećem na glavi. Glumeći Majku Zemlju, izvela je pjesmu "I Still Live".

21:00 Krešo i Kisele kiše pjesmom "Kme kme" rasplesali su publiku u Opatiji. Dečki su se razbacali po pozornici i pošteno podigli atmosferu.

20:55 Tajana Belina izazvala je u svima nalet nostalgije pjesmom "Dom", u kojoj je pokazala impresivne vokalne sposobnosti.

20.50 Treći po redu nastupio je Boris Štok, koji se predstavio pjesmom "Grijeh". Pažnju je privukao u šljokičastom odijelu.

20:44 Yogi nas je odveo u neki drugi svijet svojom bajkovitom baladom "Love at First Sight". Bez posebne koreografije, sam na pozornici i s gitarom u ruci, zaigrao je na kartu minimalizma.

20:40 E, sad je postalo ozbiljno. Počelo je natjecanje. Prvi nastupaju Top of the Pop ft. Mario 5reković s pjesmom "Putovanje".

20:30 Svi finalisti Dore izlaze na pozornicu i predstavljaju se prije početka natjecateljskog dijela šoua.

20:25 Kakva najava! Na pozornicu su izašla "tri mušketira, tri mudraca, tri jahača apokalipse" Mario Lipovšek Battifiaca, Marko Tolja i Mirko Fodor, voditelji Dore. Odmah je krenula zafrkancija, a Tolja je i zapjevao "Opatiju bajnu".

20:20 Iiii, Dora 2023. je službeno započela! Upravo nastupa prošlogodišnja pobjednica Mia Dimšić sa svojom pjesmom "Guilty Pleasure", kojom nas je predstavljala na Eurosongu 2022.

Sve je spremno za Doru 2023. Prijenos najvećeg HRT-ova glazbeno-scenskog spektakla iz Sportske dvorane Marino Cvetković počinje u 20:15 na prvom programu HTV-a, a možete ga pratiti i na našem portalu.

Za prestižnu statuu Dore i hrvatsku pjesmu koja će nas predstavljati na Eurosongu u svibnju u Liverpoolu natječe se 18 izvođača sljedećim redoslijedom:

Top of the Pop ft. Mario 5reković – Putovanje

Yogi – Love at First Sight

Boris Štok – Grijeh

Tajana Belina – Dom

Krešo i Kisele kiše – Kme kme

Maja Grgić – I Still Live

Barbara Munjas – Putem snova

Đana – Free fallin’

Patricia Gasparini – I Will Wait

The Splitters – Lost and Found

Hana Mašić – Nesreća

Damir Kedžo – Angels and Demons

Martha May – Distance

Detour – Master Blaster

Meri Andraković – Bye Bye Blonde

Let 3 – Mama ŠČ!

Eni Jurišić – Kreni dalje

Harmonija disonance – Nevera (Lei, lei)

Danas smo vas pitali u anketi tko je vaš favorit za pobjedu, a vi ste izdvojili Let 3 i Harmoniju disonance. Zanimljivo, upravo ta dva izvođača najbolje kotiraju i na kladionicama.

Kad smo kod Leta 3, Mrle i Prlja ispunili su ranije dano obećanje te u Opatiju stigli na zelenom traktoru, uz popratnu pjesmu "Mama ŠČ", s kojom će uskoro pokušati izboriti odlazak na Eurosong.

Neka igre počnu, a najbolji pobijedi. Uživajte!