Preminuo Igor Prpić (50) iz 'Života na vagi'

U 51. godini života preminuo je Virovitičanin Igor Prpić, javnosti najpoznatiji kao jedan od kandidata osme sezone RTL-ove emisije 'Život na vagi', piše RTL.hr.

Vijest o njegovoj preranoj smrti rastužila je brojne kolege, prijatelje i gledatelje koji su pratili njegovu borbu s prekomjernom tjelesnom težinom.

Igor Prpić prijavio se u emisiju u dobi od četrdeset devet godina, motiviran željom da promijeni životne navike i poboljša svoje zdravstveno stanje.

Ostaje velika praznina

Tijekom svog sudjelovanja u showu, pokazao je iznimnu upornost i volju te je svoj put ka zdravijem životu nastavio i vani.

Njegov iznenadni odlazak ostavlja veliku prazninu među obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali i cijenili njegov trud, kako u profesionalnom, tako i u osobnom životu.

