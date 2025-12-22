Preminuo Igor Prpić (50) iz 'Života na vagi'
Vijest o njegovoj preranoj smrti rastužila je brojne kolege, prijatelje i gledatelje koji su pratili njegovu borbu s prekomjernom tjelesnom težinom
U 51. godini života preminuo je Virovitičanin Igor Prpić, javnosti najpoznatiji kao jedan od kandidata osme sezone RTL-ove emisije 'Život na vagi', piše RTL.hr.
Igor Prpić prijavio se u emisiju u dobi od četrdeset devet godina, motiviran željom da promijeni životne navike i poboljša svoje zdravstveno stanje.
Ostaje velika praznina
Tijekom svog sudjelovanja u showu, pokazao je iznimnu upornost i volju te je svoj put ka zdravijem životu nastavio i vani.
Njegov iznenadni odlazak ostavlja veliku prazninu među obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali i cijenili njegov trud, kako u profesionalnom, tako i u osobnom životu.
