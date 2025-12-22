FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TUŽNA VIJEST /

Preminuo Igor Prpić (50) iz 'Života na vagi'

Preminuo Igor Prpić (50) iz 'Života na vagi'
×
Foto: Privatni Album

Vijest o njegovoj preranoj smrti rastužila je brojne kolege, prijatelje i gledatelje koji su pratili njegovu borbu s prekomjernom tjelesnom težinom

22.12.2025.
10:05
Irena Grgić
Privatni Album
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U 51. godini života preminuo je Virovitičanin Igor Prpić, javnosti najpoznatiji kao jedan od kandidata osme sezone RTL-ove emisije 'Život na vagi', piše RTL.hr.

Vijest o njegovoj preranoj smrti rastužila je brojne kolege, prijatelje i gledatelje koji su pratili njegovu borbu s prekomjernom tjelesnom težinom.

Igor Prpić prijavio se u emisiju u dobi od četrdeset devet godina, motiviran željom da promijeni životne navike i poboljša svoje zdravstveno stanje.

Ostaje velika praznina

Tijekom svog sudjelovanja u showu, pokazao je iznimnu upornost i volju te je svoj put ka zdravijem životu nastavio i vani. 

Njegov iznenadni odlazak ostavlja veliku prazninu među obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali i cijenili njegov trud, kako u profesionalnom, tako i u osobnom životu.

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka u novom tjednu

 

život Na Vagi
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TUŽNA VIJEST /
Preminuo Igor Prpić (50) iz 'Života na vagi'