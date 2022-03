Uzbudljiva deveta sezona showa "Tri, dva, jedan - kuhaj!" iznjedrila je Ivanu Jukić i Juana Francisca Sancheza Garciju kao pobjednike.

Zahtjevna finalna večer

Za prestižnu nagradu od 50.000 kuna i 25.000 poklon-bon Prima namještaja borila su se dva para, Ivana i Juan te Ante i Danilo. Ivana i Juan su tijekom cijele sezone dobivali same pohvale žirija, no u finalnoj večeri ipak nisu bili toliko sigurni u pobjedu. "Zna poći po krivu bilo kojem kuharu, pa i onom najboljem. Samo moramo bii fokusirani, kako smo kuhali dosad'', priznali su za RTL.

''Ivana i Juan su zasluženo u finalu! Mislim da je nas do finala dovela zajednička vizija kako bi kuhanje trebalo izgledati – zabava, druženje, ljudi, namirnice u nekom jednostavnom obliku. Na neki čudan način se i nas dvojica nadopunjujemo'', komentirali su Ante i Danilo pa obećali da će večeras dati najbolje od sebe.

Teška finalna večer

Finale nije moglo proći baš toliko lako, natjecatelji su morali pripremiti 6 slijedova za 100 minuta. Na stolu su se morali naći: salata, hladno predjelo, toplo predjelo, juhu, glavno jelo s prilogom te desert. Naime, žiri nije davao ocjene za svako jelo pojedinačno, Špiček je natjecateljima poručio da će žiri komentirati svako jelo te da će zajedno odlučiti tko je briljirao i zaslužio pobjedu na kraju.

''Nema do kraja ništa. Dok ne probamo taj desert, ne možemo ništa reći'', najavio je chef, a voditeljica Marijana Batinić najavila je početak finalnog kuhanja u devetoj sezoni showa.

''Danas preuzimam inicijativu, imam jasnu viziju kako jela moraju izgledati'', rekla je Ivana, dok su Ante i Danilo odlučili igrati potpuno timski pa su svoje zadatke podijelili na ''pola-pola''. Tijekom pripreme jela, žiri je šetao između natjecatelja te su im davali šture savjete i nadgledali kuhanje.

Žiri je imao pitanja oko namirnica

''Drago mi je da ste se odlučili za Wellington. Mnogi su se na njemu poskliznuli. Ako ovo dobro napravite, to bi moglo imati puno težine'', rekla je Željka Ivani te komentirala kako su se odlučili za poprilično ambiciozan jelovnik.

''Super namirnica, ali ako to ne dovedeš do vrhunca, dobiješ kontra-efekt… Imaju hrabrosti pa ćemo vidjeti kako će to ispasti'', komentirao je Pažanin Antin odabir svinjskog filea, dok im se njihov desert s ribizlima činio prejednostavnim. Žiri je zatim Danilu savjetovao da pazi na istek vremena jer ipak moraju stići sve na vrijeme poslužiti.

''Ja u ovih šest slijedova ne bih ništa mijenjao. Mislim da ćemo jako iznenaditi žiri'', najavio je Ante prije posluživanja jela. Natjecateljima nakon serviranja jela pridružili su se i drugi kandidati koji su finaliste bodrili i pružali im podršku.

Prvi slijed jela bila je salata, poslužili su je Ivana i Juan, a odlučili su se za salatu od cikle, zelene jabuka i karameliziranog kozjeg sira.

''Lijepo osvježava, svaki segment za sebe je dobro odrađen'', bio je zadovoljan Pažanin, uz sitne primjedbe. Špiček je hvalio okus salate, no imao je sitne zamjerke što se tiče prezentacije jela te nejednake komade sira.

'Začinjeno je kako treba'

Danilo i Ante poslužili su salatu od piletine s preljevom od sezama. ''Iznenađujuće kod vas da je začinjeno kako treba'', našalio se Pažanin, a intenzivni okusi i sezamovo ulje svidjeli su se i Željki. Špiček je ponovno imao zamjerke oko serviranja jela.

Za hladno predjelo Ivana i Juan poslužili su tataki tunu. Željki se svidjelo, a Špičeku je tuna bila prehladna. Ante i Danilo pripremili su goveđi carpaccio s emulzijom od artičoka. Pažanin je Anti prigovorio to što s mesa nije maknuo masnoću i žilice, no okus mu je ipak bio zadovoljavajući - s time su se složili Željka i Špiček.

Ivana i Juan u finalnoj epizodi odlučili za toplo predjelo poslužiti Quiche Lorraine. ''Ne bih ništa mijenjao ni s okusima ni s teksturom, za mene je to odlično'', Pažanin je kratko komentirao.

Ante i Danilo poslužili su ražnjiće od pilećih srca na kremi od poriluka. "Velika pohvala za odabir namirnice, dosta hrabro. Nisam baš sretna s kremom od poriluka'', rekla je Željka, dok Špiček nije imao primjedbi.

Nakon toplog predjela došlo je vrijeme za juhu, svoju juhu od cvjetače aromatiziranu tartufima nosili su Ivana i Juan. "Malo je neugledna na oko, ali u okusu je bomba'', komentirala je Željka, a Špiček je rekao da bi volio da je juha malo svjetlija. Ante i Danilo poslužili su juhu od cikle. ''Oni su izvukli iz cikle najbolje, začini su super. Uspjeli su!'', Pažanin je bio oduševljen.

Žiri je bio sumljičav kada je došao red na glavno jelo. Ivana i Juan poslužili su janjeću pisanicu Wellington. ''Divim se ljudima koji rade Wellington od janjetine, to nije nemoguće, ali je teško'', pohvalio je Špiček. ''Na oko i tehnički, jedna razina iznad kuhanja kakvo mi ovdje imamo. Za ovaj vam tanjur ja apsolutno skidam kapu'', zaključila je Željka.

Svinjski file s pireom od buče bilo je glavno jelo Ante i Danila. ''Godina sam u ovom žiriju… Nijedan lungić dosad nije bio ovako sočan, mekan i fin'', pohvalio ih je Pažanin, a Željka se pridružila hvalama. "Jako ukusno i jako dobro napravljeno. Savršeno je to Ante odradio!'', komentirao je Špiček.

Svoj desert su prvo donijeli Ivana i Juan, poslužili su čokoladnu tortu s narančom i Chantilly kremom. Željki je poručila da joj je sirup od naranče na kolaču bio višak, a desert sveukupno malo presladak. Isto mišljenje imao je i Špiček.

Ante i Danilo za desert su poslužili košarice s crvenim ribizlom. Željki je desert bio prejednostavan, ali ukusan, no Špiček nije bio zadovoljan: ''Desert mora biti car svega!"

Proglašavanje pobjednika

Nakon 6 slijedova jela, pobjedu su odnijeli Ivana i Juan. ''Čestitam vam! To je bilo izvrsno, iznad svih naših očekivanja! Stvarno jako dobra borba, nismo imali loš slijed večeras'', pohvalio ih je žiri.

Izvor: RTL Izvor: RTL Finalne showa Tri, dva, jedan - kuhaj!

''Sreća, ponos, čak i neka neočekivana melankolija jer je sve završilo. Tek sad vidim koliko je ljudi vjerovalo u mene onda kad ja nisam vjerovala u samu sebe'', oduševljeno je komentirala Ivana, a Juan je i čak i zaplakao.

''Naša avantura je bila izvrsna, nismo nimalo razočarani, nismo ni očekivali da ćemo ući u finale'', zaključili su drugoplasirani Ante i Danilo.