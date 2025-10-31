Pobjednik sedme sezone showa se obratio kandidatima: Ove riječi nikog nisu ostavile ravnodušnim

Pobjednik sedme sezone "Života na vagi" Mislav Šepić na Instagramu je uoči velikog finala poželio sreću kandidatima nove sezone te im poslao važnu poruku za život nakon showa, prenosi RTL.hr.

Foto: Instagram/screenshot

"Danas je finale 'Života na vagi'. Želim svim kandidatima (finalistima i nefinalistima) sreću i neka bolji pobijede i zapamtite da je ovo prvi korak, tek sad poslije finala kreće pravi život, doživotna borba. Sretno ekipa", poručio je Mislav u opisu objave, prenosi RTL.hr.

Njegova poruka podrške dolazi uoči napete završnice showa. Podsjetimo, dok su Dominik, Domagoj i Nena osigurali svoje mjesto u velikom finalu, prava drama odvila se ispod zelene linije.

Za dvoje natjecatelja iz plavog tima, Mariju i Antu, putovanje nije završilo. Oni su dobili priliku života: u izravnom dvoboju tijekom finalne emisije uživo borit će se za posljednje, četvrto mjesto u finalu, prenosi RTL.hr.

Finale "Života na vagi" gledajte uživo u petak, 31.10. od 20:15 na RTL-u ili platformi Voyo.

