Panika prije velikog izazova: 'Brdo, opet. Sve nam danas ovisi o Kati'

U 'Životu na vagi' počeo je osmi tjedan - i to ne bilo kakav, nego tjedan podrške! Rivalstvo je nakratko stavljeno sa strane jer crveni i plavi sada moraju disati kao jedan. Njihov zadatak nikad nije bio važniji: samo ako zajedno izgube najmanje dva posto svoje težine, svi će ostati u showu. U suprotnom, onaj s najmanjim rezultatom pakira stvari i odlazi kući.

Jutro u kampu počelo je uz pjesmu. „Atmosfera je odlična, svi smo dobre volje, veseli, baš neka dobra vibra“, priznala je Kate. No veselje nije moglo u potpunosti sakriti tugu zbog Galle, koji je prošli tjedan napustio show. „Crveni tim izgubio je jednog našeg slatkog, malog, medenog lidera, ali što je tu je - moramo, nažalost, ići dalje“, kaže Sneki, a Kate nastavlja: „Bio je on za zezanciju, ali već znaš da je svaki tjedan jedan manje pa prihvatiš da je tako.“

Sada, kad su svi u istom timu, i odnosi se mijenjaju. „Veselim se suradnji, nismo rivali“, rekao je Zvone Dominiku, a ovaj je kroz smijeh poručio: „Vrijeme je i da plavci pobijede.“ Ipak, pred njima je težak zadatak. „Mislite li da je realno izgubiti dva posto u prosjeku?“ pita se Dominik. „Sve je moguće. Da nije moguće, ne bi nam zadali taj zadatak“, uvjerena je Kate dok Dominik ne skriva brigu: „Ovaj će tjedan biti vrlo zahtjevan i bojim se da su ta dva posto u prosjeku nedostižna.“

Osim vaganja, natjecatelje čeka i novi veliki izazov, ovaj put u bajkovitom okruženju dvorca Trakošćan. „Danas imamo sve što je potrebno za jednu pravu bajku: dvorac, vitezove, a jedini zmaj protiv kojeg se borite je vrijeme“, najavio je Edo. Zadaci neće biti nimalo jednostavni - čeka ih 1000 metara uzbrdice prije nego što uopće stignu do dvorca, a zatim sat vremena da pronađu skriveni predmet.

„Brdo, opet. Sve nam danas ovisi o Kati“, komentirao je Zoran dok su se pripremali na start.

