Sve je spremno za 73. svečanu dodjelu televizijskih nagrada Emmy, koja će se održati u ponedjeljak, 20. rujna u Los Angelesu, a hrvatski gledatelji moći će prijenos uživo pratiti u noći s nedjelje na ponedjeljak, 19./20. rujna, u 1:25 sati po našem vremenu. Domaćin svečanosti bit će zabavljač i glumac Cedric The Entertainer, a kao i svake godine, nominirane će najaviti dobro poznata lica filmske i glazbene industrije. Uoči proglašenja najuspješnijih ovogodišnjih televizijskih projekata, podsjetimo se nekih od najzanimljivijih laureata proteklih godina.

Schitt's Creek

Izvrsna serija Schitt's Creek prošle je godine s devet osvojenih Emmyja pomela konkurenciju i ušla u povijest dodjele nagrada Emmy kao prva humoristična serija koja je osvojila sve ključne nagrade u svojoj kategoriji. Na trenutke urnebesno smiješna, na trenutke izrazito topla obiteljska priča o bogatoj familiji Rose koja je zbog malverzacija svoga financijskog menadžera preko noći ostala bez sve vlastite imovine. Nakon što je izbačena iz svog raskošnog doma, obitelj se seli u mali derutni motel u gradiću Schitt's Creeku koji je glava obitelji Johnny Rose kupio svojem sinu Davidu. Obitelj Rose, koja je do jučer bila dio društvene elite sada se mora prilagoditi potpuno drugačijem životnom stilu i uklopiti u malu sredinu koju čine živopisni mještani Schitt's Creeka.

Izvrsna, pametno napisana kanadska serija koja se iz epizode u epizodu uvlači pod kožu počela se prikazivati 2015. godine, a ukupno je snimljeno šest sezona. Autori serije su otac i sin Eugene Levy i Dan Levy, koji u seriji tumače glavne likove, oca i sina Johhnyja i Davida Rosea, suprugu i majku Moiru Rose glumi fantastična Catherine O'Hara, koju su mnogi prepoznali kao Kevinovu majku iz kultnog filmskog serijala „Sam u kući“ dok je ulogu kćeri i sestre Alexis Rose briljantno odigrala Annie Murphy. Da se doista radi o izvrsnoj humorističnoj seriji, definitivno je potvrđeno na prošlogodišnjoj dodjeli nagrade Emmy, na kojoj je „Schitt's Creek“ nagrađen za najbolju humorističnu seriju, najbolju režiju, najboljeg glumca, najbolju glumicu, najbolji scenarij za humorističnu seriju, najboljeg sporednog glumca i najbolju sporednu glumicu.

Persona

Hvaljena kriminalistička turska miniserija „Persona“ (izv. „Sahsiyet“), redatelja Onura Saylaka prikazana je 2018. godine i vrlo je brzo privukla pažnju globalnih autoriteta u televizijskom svijetu. Riječ je o emotivnoj i potresnoj priči o umirovljenom 65-godišnjem službeniku Aghu Beyoglu, koji nakon smrti supruge živi samotnim povučenim životom, a jedino mu je društvo kućni ljubimac, mačak Munir Bey. Kada mačak ugine jer ga je Hvaljena kriminalistička turska miniserija „<a rel="noreferrer noopener" href="https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.rtl.hr%2Fpersona-p_17829%3Futm_source%3DNET.hr%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3DPLAY_Premium_rujan%26utm_content%3Dpersona&data=04%7C01%7CFilip.Raunic%40rtl.hr%7C00a084ba897d44a0119208d979e5fd01%7C8d237650cdc140e1899c5601e055f3fe%7C0%7C0%7C637674851048935422%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ABWz0ojoLxQXhcmD7NpE7PngCWAJJSyz0Zb4zqYYPt8%3D&reserved=0" target="_blank">Persona</a>“ (izv. „Sahsiyet“), redatelja Onura Saylaka prikazana je 2018. godine i vrlo je brzo privukla pažnju globalnih autoriteta u televizijskom svijetu. Riječ je o emotivnoj i potresnoj priči o umirovljenom 65-godišnjem službeniku Aghu Beyoglu, koji nakon smrti supruge živi samotnim povučenim životom, a jedino mu je društvo kućni ljubimac, mačak Munir Bey. Kada mačak ugine jer ga je <a>Agah</a> zaboravio nahraniti, odlazi kod liječnika zbog svoje zaboravnosti i ubrzo saznaje da je obolio od Alzheimerove bolesti.

Teško se mireći s dijagnozom, Agah tone u depresiju, no nakon nekog vremena svoju dijagnozu odluči iskoristiti i učiniti nešto o čemu je godinama razmišljao, a bolest koju karakterizira gubitak pamćenja omogućit će mu da bez posljedica i bez grižnje savjesti svoj dugogodišnji naum provede u stvarnost. Istovremeno upoznajemo i Nevru Elmas, mladu policajku iz Odjela za umorstva koja se zbog svojeg spola i mladosti svakodnevno nosi s diskriminacijom starijih kolega. Životi Aghe i Nevre uskoro će se ispreplesti nakon što neobičan slučaj umorstva šokira građane Istanbula. Fantastično režirana serija s odličnom glazbenom podlogom i intrigantnom radnjom osvojila je naklonost gledatelja i kritike i priskrbila brojna priznanja, a glavni glumac Haluk Bilginer, koji je odigrao ulogu Aghe Beyogle, osvojio je Emmy u kategoriji najboljeg glumca.

Noćni upravitelj

Izvrsna kriminalistička špijunska miniserija do šest nastavaka „Noćni upravitelj“ (izv. „The Night Manager“) autora Davida Farra nastala je prema istoimenoj knjizi pisca Johna le Carréa. Priča prati život bivšeg britanskog vojnika Jonathana Pinea, koji radi kao noćni upravitelj hotela u Kairu. U hotelu upoznaje Sophie, fatalnu ljubavnicu opasnog tajkuna Freddieja Hamida s kojom se upušta u ljubavni odnos. No zbog dokaza koje Sophie ima o ilegalnim poslovima koji uključuju međunarodnu trgovinu oružjem s ozloglašenim trgovcem oružja Richardom Roperom, Sophie je brutalno ubijena, a Jonathan Pine u strahu za vlastiti život bježi iz Kaira i prihvaća posao hotelskog menadžera u Švicarskoj. Igrom sudbine, nekoliko godina kasnije Richard Roper dolazi u hotel u kojem Jonathan radi.

Jonathan se želi osvetiti Roperu i njegovoj ekipi kriminalaca zbog umorstva Sophie, a prilika za osvetu dolazi nakon što ga agentica britanske tajne službe angažira da se infiltrira među Roperove najbliže suradnike i domogne informacija pomoću kojih će prekinuti Roperov ilegalni lanac krijumčarenja oružjem i kazniti odgovorne. Samozatajnog i šarmantnog Jonathana Pinea odlično je odglumio Tom Hiddleston, a fantastični Hugh Laurie pokazao se kao izvrstan izbor za ulogu ozloglašenog Richarda Ropera. Miniserija „Noćni upravitelj“ počela se prikazivati 2013. godine, i osvojile je brojne nagrade, među kojima su i dva Emmyja i to za najbolju režiju i najbolju glazbu u seriji.

Moj život s Liberaceom

Kontroverzni film „Moj život s Liberaceom“ (izv. „Behind the Candelabra: My life with Liberace“), redatelja Stevena Soderberga snimljen je po autobiografskoj knjizi Scotta Thorsona u kojoj on opisuje sudbonosni susret s glazbenom zvijezdom Liberaceom. Iz uzajamne, sudbinske privlačnosti izrodio se izrazito buran odnos prepun ekstravagancije, skandala i razuzdanog stila života koji je trajao šest godina. Prema svjedočanstvima tada mladog Scotta, Liberace je svojeg mladog ljubavnika uzeo pod svoje, pokušavajući ga modelirati prema vlastitim željama i vizijama, prisiljavao ga na estetske zahvate i izolirao od njegovog ranijeg života, obitelji i prijatelja. Nakon nekog vremena Scott je počeo osjećati da ga ljubavni odnos s megazvijezdom guši pa se počeo buniti protiv takvog odnosa. Ubrzo, Liberace pronalazi novog mladog ljubavnika i Scott vrlo brzo završi odbačen na cesti. No, ni to nije kraj njihovog odnosa…

U glavnoj ulozi proslavljenog američkog pijanista i pjevača Liberacea gledamo holivudskog veterana Michaela Douglasa, a lik njegovog mladog ljubavnika Scotta Thorsona izvrsno je utjelovio Matt Damon. Film je premijerno prikazan 2013. godine na filmskom festivalu u Cannesu i osvojio je brojna priznanja publike i kritike te spektakularnih 11 Emmy nagrada, uključujući i nagradu za najbolji film, najbolju režiju, najboljeg glavnog glumca.

