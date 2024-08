Ovo su najbolje transformacije iz 'Života na vagi': Kandidati su neprepoznatljivi

"Nekako tu bih baš oslobodila svoje misli, razmišljala bih. Često je sestra išla sa mnom u šetnju i prijateljica i zapravo obitelj mi je bila baš velika podrška. Iz njih sam nekako crpila svu tu energiju i snagu za sve to. I koliko god to bilo teško, sada kada pogledam sebe, stvarno se to isplatilo", ispričala je Nina.