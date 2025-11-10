Ovo morate vidjeti! Domagoj iz 'Života na vagi' napravio špagu i ostavio ekipu bez daha

Iako je deveta sezona 'Života na vagi' završila, druženje kandidata očito se nastavilo i izvan malih ekrana! GallaSandalla podijelio je video koji je izazvao lavinu pozitivnih reakcija i pokazao neočekivani talent njegovog kolege iz showa Domagoja.

Domagoj je okupljene ostavio bez daha izvevši savršenu špagu. Okupljena ekipa iz 'Života na vagi' podržala ga je glasnim pljeskom i povicima odobravanja. "Nikad viđeno do sad. A to je špaga od Domagoja", napisao je GallaSandalla u opisu objave.

Podsjetimo, nakon velikog finala i mjeseci provedenih zajedno, kandidati devete sezone ponovno su se okupili uz smijeh i pjesmu. GallaSandalla objavio je fotku vesele ekipe koja se okupila za stolom uz tanjure, smijeh i janjetinu. Na zajedničkoj fotografiji nasmijani su redom: Dominik, Tamara, Antonija, Marija, Nena, Katarina, Ana, Domagoj i Ivan - svi zajedno u opuštenoj, obiteljskoj atmosferi, baš kao u danima kada su dijelili kuću i trenirali rame uz rame.

