Sjećate li se "Čarobnica", "One Tree Hilla", "Beverly Hillsa"? Sve ove serije su bile omiljene među tinejdžerima, pa smo sastavili popis nekih kojih se danas s radošću prisjećamo. Bez obzira na to jesu li strane ili domaće, stare ili nove, i iako ih ima mnogo više, ovo su neke koje bismo uvijek preporučili i koje će vas zadržati prikovane uz male ekrane dok ih ne odgledate do kraja.

Najbolje teen serije

Ovo je popis najboljih domaćih teen serija koje su definirale televizijsku kulturu u regiji. Od drama do humorističnih tinejdžerskih priča, ove televizijske uspješnice osvojile su srca publike i postale su nezaobilazan dio pop kulture. Bez obzira jeste li odrasli koji se prisjeća tih vremena ili mladi koji tek otkrivaju tematiku kojom se bave, ovi domaći klasici će vas uvući u svoj svijet i pružiti nezaboravno iskustvo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najbolje regionalne teen serije

"U klinču": Serija prati život mladog boksača - Aljoše Kovača, kojeg utjelovljuje Mihajlo Veruović - Voyage, i njegove prijatelje koji se nalaze na prekretnici svojih života. Ovo nije samo priča o boksu, već o dubokoj emocionalnoj i psihološkoj borbi mladog dečka iz Beograda koji se uz glazbu kojom se bavi i koju obožava, suočava s ovisnostima, strahovima, ljubavnim razočaranjima i društvenim pritiscima. Dvije sezone dramske serije prepune ljubavnih i životnih obrata možete pogledati na platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vrijeme je za seks": Interesi tinejdžera Adama u seriji vrlo su jasni - on želi izgubiti nevinost i izgraditi plesačku karijeru. Životi njegove obitelji se mijenjaju iz korijena kad njegov otac obznani da je gej i odluči ih napustiti. Češka uspješnica vrlo dobro kombinira humor i dramu dok istodobno gledateljima nudi realan i emotivan pogled na proces odrastanja, identitet i potragu za pripadanjem. Serija zbog koje ćete zaboraviti na sve obaveze i odgledati je ujednom dahu ima 10 epizoda i dostupna je na Voyu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Skriveno u raju": U slovenskoj produkciji dva zaljubljena goluba - Lara i Mark istražuju kamp Paradiso smješten u Istri, no iako se sve čini kao u bajci - njihov odnos ubrzo bude stavljen na kušnju zbog raznih tajni i izazova koje skriva naizgled idilično okruženje kampa. Priča obavijena velom tajni i misterije na zanimljiv način prikazuje i romantičnu priču para. Seriju možete gledati na RTL-u ili na platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zabranjena ljubav": Napeta priča o blizancima Petri Novak i Danijelu Lončaru, odvojenima od rođenja, koji ne znaju jedno za drugo, a sudbina ih dramatično isprepliće u prvoj hrvatskoj sapunici "Zabranjena ljubav". Petra i Danijel odrastaju u različitim obiteljima pritom osjećajući da im nešto nedostaje u životu. Dvadeset godina kasnije njihov susret budi duboke osjećaje vodeći ih u strastvenu, ali zabranjenu ljubav. Serija je dostupna na Voyu.

Najbolje strane teen serije

Ovo je popis najboljih stranih teen serija koje su oblikovale i inspirirale generacije gledatelja diljem svijeta. Od dinamičnih ljubavnih zapleta do napetih nadnaravnih avantura, sve one ostavile su neizbrisiv trag u svijetu televizijske zabave i postale su klasici žanra. Čak i ako niste tinejdžer, ove serije će vas uvući u svoj svijet i pružiti nezaboravno iskustvo gledanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"I to mi je neki život": Klasična je serija koja istražuje sve muke i probleme tinejdžera, ali je snimljena u savršenom trenutku i, kao veliki bonus, tu je Jared Leto, naravno. Jedino razočaranje je što ima samo jednu sezonu. Samo jednu...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Beverly Hills 90210" : Vjerojatno ne postoji osoba koja je trenutno u svojim 20-ima i 30-ima, a nije gledala ovu seriju. I iako nekima sada izgleda kao banalna tinejdžerska drama, kada je izašla 1990-ih, svi su buljili u ekrane i čekali što će se dogoditi u novoj epizodi. Serija prati grupu američkih tinejdžera koji žive bogatim, lagodnim životom u kalifornijskom gradiću Beverly Hillsu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Čarobnice": Na repertoaru su bile baš svako jutro, a "strašna" serija prepuna elemenata poput brobe protiv zla i magije u to vrijeme plašila je mlađe gledatelje. Danas ipak, djeluje manje strašno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Buffy - ubojica vampira": Na repertoaru su bile baš svako jutro, a "strašna" serija prepuna elemenata poput borbe protiv zla i magije u to je vrijeme plašila mlađe gledatelje. Danas ipak djeluje nešto manje zastrašujuće.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sunset Beach: Meg Cummings" napušta svog supruga nakon što ga je uhvatila u preljubu i odlučuje započeti novi život u Sunset Beachu. Tamo se bori s raznim izazovima, uključujući romantične zaplete, obiteljske tajne i opasnosti koje prijete njezinoj sigurnosti. Priča o atraktivnoj brineti bavi se i temama ljubavi, izdaje, obitelji i prijateljstva, a serija je imala, i ima još uvijek, veliku bazu obožavatelja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Život na sjeveru": Mnogi bivši tinejdžeri koji se 90-ih zbog 'Života na sjeveru' nisu skidali od ekrana, složit će se kako je ovo bio jedan od kvalitetnijih načina za provesti slobodno vrijeme. Glavni lik je Joel Fleischman, mladi liječnik iz New Yorka, koji dolazi u Cicely kako bi otplatio svoj studentski dug radom kao obvezni liječnik u ruralnoj zajednici. Tijekom čak 5 godina emitiranja na televiziji, izlistale su se teme poput kulture, prirode, prijateljstva i smisla života, pri čemu su likovi prolazili kroz razne životne situacije i izazove

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dawson's Creek": Serija koju uvijek vrijedi pogledati iz početka stavlja fokus na dinamiku među likovima, posebno na njihovim ljubavnim odnosima, prijateljstvima i obiteljskim vezama. Serija ističe različite teme s kojima se tinejdžeri suočavaju, uključujući ljubav, seksualnost, identitet, obiteljske probleme i ambicije. Osim toga, "Dawson's Creek" je poznat i po svom dijaloškom stilu koji je bio inteligentan i često je obrađivao filozofske i umjetničke teme.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Gilmoreice": Obožavatelji serije pobožno su čekali ljubavne zaplete i rasplete, a tragedijom se smatralo popustiti jednu od zabavnih epizoda koje su oduševljavale mnoge tinejdžere, a s radošću je se i danas prisjećaju mnogo stariji. S likovima Lorelai i Rory prolazi se kroz mnogo toga - od prvih ljubavi, slomljenih srca, veza roditelja i djece... Kada je najavljeno da 2016. godine izlazi epizoda koja će gledatelje ponovno vratiti u život glavnih glumaca, sreći obožavatelja Gilmoreica nije bilo kraja. Ovu seriju svakako, svakome i uvijek preporučujemo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tračerica": Serija je omiljena mnogim mlađim i starijim generacijama, i danas je među top odabirima svima koje pitate za preporuku što odgledati. Radnja je smještena u ekskluzivni svijet elitne srednje škole Upper East Side u New Yorku, a serija prati živote bogatih i glamuroznih tinejdžera koji se suočavaju s ljubavnim intrigama, obiteljskim tajnama i društvenim borbama.

Glavni fokus serije je na tajanstvenoj blogerici poznatoj kao 'Gossip Girl', koja anonimno objavljuje tračeve i skandale o životima glavnih likova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sabrina, mala vještica": Glavna radnja prati Sabrinu Spellman, tinejdžericu koja otkriva da je poluvještica te da ima magične moći. Sabrina živi sa svojim tetkama Hildom i Zeldom te crnom mačkom Salemom, koji su također vještice i vještci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kroz seriju, mlada tinejdžerica se suočava s raznim izazovima i avanturama koje proizlaze iz njezinih vještičjih sposobnosti. Pohađa srednju školu, prolazi kroz razne probleme i istražuje svoje magične sposobnosti uz pomoć svojih tetki i prijatelja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Samo bježi": Misterija vodi u srce mračne avanture skupine tinejdžerica čiji se kratki odmor pretvara u bijeg diljem Europe. Nakon šokantnog otkrića o smrti oca jedne od djevojaka i pronalaska tri kilograma heroina, njihova situacija postaje sve opasnija. "Samo bježi" nije tek priča o bijegu, već i o preživljavanju, s ozloglašenim gangsterom Reaganom i zastrašujućim serijskim ubojicom, poznatim kao Putnik, a dostupna je na platformi Voyo.

"Ured za čarolije": Fantastična originalna serija prati život Kyre, tinejdžerice koja neočekivano stječe čarobne moći usred sukoba između vilenjaka i vila. Nakon što otkrije postojanje tajnog svijeta magije koji se krije u njezinu svakodnevnom životu, Kyra se nađe pred izazovom zaštite oba svijeta od nadolazeće prijetnje. Da bi to postigla, mora ujediniti vile, vilenjake i ljude, naučiti kontrolirati svoje nove moći i otkriti svoje pravo mjesto u ovom čarobnom sukobu. Napete trenutke ove serije možete pratiti na Voyu.

"Vučja krv": Serija otkriva život tinejdžerice Maddy Smith, koja skriva veliku tajnu - ona i njezina obitelj su vukodlaci, jedini u malom gradu Stoneybridgeu. Dolazak novog učenika, vukodlaka Rhydiana, u Maddynu školu unosi nemir i mijenja ustaljene obrasce. Vučja krv brzo postaje priča o prijateljstvu, izazovima i otkrivanju vlastitog identiteta u složenom svijetu ljudi i vukodlaka. Seriju možete pogledati odmah na platformi Voyo.

"O.C.": Serija čiji se naziv odnosi na kraticu Orange County, prati problematične, bogate srednjoškolke čije su spačke bile jedan od najvažnijih pokretača radnje u privilegiranoj sredini Orange Countyja, na jugu Kalifornije. Serija ima mnogo šokantnih preobrata i napetih zapleta koji će oduševiti svakog ljubitelja formata za mlade.

POGLEDAJTE VIDEO: Hit serija 'Toma' stiže na RTL! Glumac Milan Marić objasnio zašto je drugačija od filma