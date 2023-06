Can Yaman jedan je od najzgodnijih i najpopularnijih turskih glumaca, a od večeras možete ga gledati na RTL-u u 21.15 u seriji 'Pun Mjesec', ali i na PLAYU.

Već odavno je poznato da je upravo Can garancija da će serija biti uspješna jer ne postoji lik kojeg on ne može približiti gledateljima i osvojiti njihove simpatije. U 'Punom Mjesecu' utjelovio je lik Ferita. On je zgodan, karizmatičan, vrijedan, uspješan poslovni čovjek koji izvana izgleda umišljeno, bahato i hladno. Iza sve ljepote i karizme Ferit je zapravo usamljen čovjek. Ne pušta nikoga blizu sebe, pogotovo žene.

Can ima vojsku svojih obožavateljica koje željno iščekuju svaku njegovu novu fotografiju na Instagramu. Na toj društvenoj mreži ga prati više od deset milijuna ljudi, a svaka njegova objava izaziva oduševljenje.

Glumac pokazuje kako održava svoju odličnu formu i ima tako mišićavo tijelo, a pozira u oskudnim izdanjima, bez majice ili tek u ručniku. Mnoge obožavateljice mu redovito zahvaljuju što im uljepšava dane fotografijama od kojih zastaje dah.

Osvojio je srca milijuna i svojim humanitarnim radom, ali i time što se zbog slave nije promijenio. Strpljivo pozira s hordom obožavateljica gdje god se našao te im daje autograme pa čak i kad ga traže potpise na grudi.

Zbog svog izgleda dobio je i nadimak turski Jason Momoa. No da je više od lijepog lica dokazao je time što je završio pravni studij te tečno govori talijanski, engleski, njemački i španjolski jezik. Can glumi i u serijama 'Sanjalica' i 'Gospodin pogrešni' koje možete pogledati na PLAYU.

Prava ljetna poslastica, globalna uspješnica 'Pun mjesec', koja ima milijune obožavatelja diljem svijeta, čeka vas u programu RTL-a već večeras od 21.15, ali i na PLAYU.