LJUBAV JE NA SELU /

Odabir kreveta izazvat će rasprave, a Dejanu na imanje stiže nova djevojka: Pomutila je planove

Odabir kreveta izazvat će rasprave, a Dejanu na imanje stiže nova djevojka: Pomutila je planove
Foto: Rtl

Dejan će svoje dame pokušati impresionirati motorom, no idilu će prekinuti dolazak nove djevojke Valentine za koju će odmah imati posebno iznenađenje

24.11.2025.
12:06
Hot.hr
Rtl
Nakon prvih pozdrava i dobrodošlica, vrijeme je da se kandidatkinje privremeno usele u domove farmera. Kao što to obično biva, prvi korak bit će pokazivanje spavaćih soba i odabir kreveta, što neće proći bez nesuglasica. Neke dame neće biti presretne kad dobiju cimericu koju nisu tražile, a neke će sretnice imati prilike leći u farmerove krevete.

''Vjerojatno je dokazao time da sam u njegovim očima favorit broj jedan'', trljat će zadovoljno ruke jedna kandidatkinja.

Odabir kreveta izazvat će rasprave, a Dejanu na imanje stiže nova djevojka: Pomutila je planove
Foto: Rtl

Dejan će svoje dame pokušati impresionirati motorom, no idilu će prekinuti dolazak nove djevojke Valentine za koju će odmah imati posebno iznenađenje.

''Pomutila je planove!'' ipak neće svi biti zadovoljni razvoje situacije.

Željko će odlučiti testirati kako se njegove dame snalaze u kuhinji, a sramežljivi Josip Đ. svojom će gestom šokirati Danku.

U Bilicama, Josip E. neće baš briljirati svojim ponašanjem prema Dottie, Slađi i Jelici, što će one itekako dobro primijetiti i kritizirati.

Odabir kreveta izazvat će rasprave, a Dejanu na imanje stiže nova djevojka: Pomutila je planove
Foto: Rtl

Prva večer na farmama donosi druženja, neuspjele koktele, prve male ljubomore i neka iznenađujuća priznanja, a netko će dobiti i posebno vrijeme nasamo.

Tko se kome već približio, a tko je najviše razočaran? Nova epizoda 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Bili smo na setu serije 'Divlje pčele': Evo što se sve događa iza kulisa

Ljubav Je Na SeluVoyo
Odabir kreveta izazvat će rasprave, a Dejanu na imanje stiže nova djevojka: Pomutila je planove