Nikolina Pišek kandidatima otkrila veliku tajnu, a oni dan završili u suzama: 'Sastavilo me sa svih strana'

Duelisti se bude u kućicu za izolaciju, svjesni da je pred njima težak dan i napeta borba, a emocije su podijeljene.

"U jednoj minuti želim ostati, ići do finala, a u drugoj želim ići kući", poručio je jedan od njih.

Marinko donosi vijesti

U isto vrijeme, vođu muče razne stvari – laži, podvale i ismijavanje ostalih kandidata, ali i činjenica da mentor Marinko još uvijek nije ocijenio tjedni zadatak.

"Ne miriše na dobro", smatrala je Anđa, dok je Marinko uz strogi izraz lica hodao prema njima noseći vijesti.

Foto: Rtl

Stiglo je vrijeme i za borbu u areni, a okupljeni kandidati na tribinama izrekli su svoje razloge nominacije upravo ovih duelista.

"Tako je, kako je, igrali smo svoju igru i ne bismo ništa mijenjali", poručili su oni pa si čvrsto stisnuli ruke prije igre u kojoj je mogao pobijediti samo jedan od njih.

Veliki preokret

No kako sve ne bi bilo jednostavno, voditeljica Nikolina Pišek najavila je veliki preokret, ali i otkrila dugo čuvanu tajnu koju je jedan kandidat vješto skrivao od ostalih. Uslijedio je red bodrenja, red zamjeranja, ali i red ljubomore, no zbog novih saznanja svima je postalo jasno da se stvari itekako mijenjaju na imanju.

Foto: Rtl

"Vrijeme je da prijeđemo u novu fazu igre", obavijestila ih je voditeljica pa im ukratko obznanila što ih očekuje u narednim danima, otkrivši da brojna dosadašnja pravila više ne vrijede.

Plakali i 'najhrabriji'

No prava nevjerica uslijedila je povratkom iz arene, a plakali su i oni "najhrabriji": "Sastavilo me sa svih strana, šok!"

Foto: Rtl

O čemu je riječ i tko je napustio imanje, pokazat će nova epizoda "Farme", već sad dostupna na platformi Voyo. Show pratite od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Farma: Dora i Jelena rade