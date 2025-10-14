Nika traži pravdu za svoju mamu! Nakon Blankina novog poteza bijes u njoj samo raste

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda serije 'Sjene prošlosti'.

Nika se pojavi na Olginim vratima tražeći iskreni razgovor, a zatim se odluči na radikalan potez.

Nakon razgovora s Borisom Tomo misli kako bi on mogao biti Sarin otac... Šimun ne uspije kupiti dionicu Karlove firme, ali neće odustati.

Foto: Rtl

Olga i Nika se neugodno iznenade kad doznaju da Blanka organizira zabavu na koju poziva sve u kvartu. Odjednom, svi se pretvaraju kao da Blanka nije ubila Anu, kao da se ništa nije dogodilo.

„Kako je to moguće, zar ta žena nema srama! Ako nema pravde, bit će nečeg puno goreg po nju! Ne mogu to više trpjeti!“ viče Nika tražeći pravdu, dok bijes u njoj raste.

'Sjene prošlosti' na rasporedu su večeras od

20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.

POGLEDAJTE VIDEO: Zagrebački sport dobio kontinuitet: Šafranić ponovno izabran za predsjednika SSGZ-a