Domaćica Sandra večeru je pripremala u Križu Hrastovačkom, a za goste je osmislila predjelo naziva Kobašasta ciculja, glavno jelo Nezreo mladić i desert Beretka od maline. Njezina pomagačica prilikom kuhanja bila je njezina prijateljica Marija Pušić zvana Marica Travarica, gledateljima poznata iz emisije "Ljubav je na selu".

Krenulo je relativno dobro, predjelo je svima bilo fino, glavno jelo dobilo je dosta prigovora, a uz desert poslužena je i cicvara koja nije bila gotova za predjelo. Ipak, večera je pala u drugi plan zbog neraspoložene domaćice koja je na kraju dobila 29 bodova i nije prestigla trenutačno vodećeg Ivana.

Sandra je imala komplikacija prilikom pripreme predjela i bila je jako nervozna, što su gosti i primijetili. Gostima je ponudila šljivovicu i višnjevac, a poslije zdravice, počeli su s predjelom. Daliboru je višnjevac bio u redu, no nije mu se svidio stol na kojem je poslužen aperitiv, bio mu je zaprljan i bez stolnjaka, a s tim se složio i Miro.

Gosti su malo čekali predjelo, a potom im je Sandra objasnila kako joj cicvara nije uspjela zbog slabe vatre te im je poslužila kobasicu i slaninu. Daliboru se nikako nije svidjelo što je nareske samo nabacala na tanjur. „Estetika je zakazala“, složili su se Dalibor i Miro, a Ivanu je smetalo i što je beštek bio pogrešno postavljen. Naresci su svima bili ukusni, no svi su komentirali kako im se čini da je domaćica popila koju čašicu više.

Teletina ispod peke poslužena je za glavno jelo, a Miro je komentirao da je izgledalo baš obećavajuće. Daliboru se nije svidjela salata jer smatra da je Sandra stavila previše ulja, Miri su zasmetale masline, a Ivanu što nije bilo soljenke. A kad je o peki riječ, Miro je rekao: „Možda je bilo previše intenzivnih začina, bilo mi je premasno i preteško“, a s njim se složio i Dalibor. Ivanu je meso bilo jako ukusno, a krumpir i ostalo presuho.

Tijekom večere Sandra se naljutila na susjede koji su se glasno zabavljali te je počela vikati, što je uznemirilo Slavicu, a gorku atmosferu na večeri domaćica je pokušala zasladiti desertom od malina. Sandra je poslužila i cicvaru koja je napokon bila gotova, a probali su je Miro i Dalibor. Miri nije bilo dobro, a Daliboru se svidjelo i jeo je zajedno s desertom. Slavica nije bila oduševljena desertom dok je Daliboru bio najbolji od svega.

Gosti su jedva čekali da večera završi, no Sandra im je pripremila i iznenađenje - pustila im je muziku te su zapjevali, a Ivan je potom zaplesao s domaćicom kako bi sve što prije završilo. „Cjelokupni dojam večere za mene je bilo jedno veliko razočaranje“, rekao je, a Salvica dodala: „Samo da ovo prođe, ne želim se družiti s njom, ne bih htjela da me i pozdravlja.“ Za svoju neobičnu večeru Sandra je dobila po osmicu od Slavice, Mire i Dalibora, a Ivan je bio najkritičniji i dao je ocjenu pet uz objašnjenje: „Sandra me jako razočarala.“

Kakva će sutra atmosfera biti kod Mire te što će on pripremiti svojim gostima - ne propustite pogledati sutra od 20.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Večere za 5 na selu'.