Neočekivani obrat pred završnicu 'Života na vagi': Ante i Marija imat će poseban zadatak

Petero preostalih natjecatelja showa "Život na vagi": Dominik, Domagoj, Nena, Marija i Ante stajali su pred voditeljicom Antonijom Blaće i trenerima, spremni čuti tko ide u veliko finale. No, umjesto očekivanog završetka, dogodio se neočekivani preokret koji je podigao atmosferu do usijanja, prenosi RTL.hr.

Dok su se svi pripremali za oproštaj, Antonija je iznenada prekinula trenutak napetosti rečenicom koja je odjeknula studijem „Ovdje put završava... ili možda ne? Jer zelena linija nije crvena“, prenosi RTL.hr.

U trenutku potpunog iznenađenja, voditeljica je otkrila nova pravila koja nitko nije očekivao. „Još uvijek imate šansu“, rekla je šokiranim Mariji i Anti.

Odluka izazvala pravo oduševljenje

Ova odluka da se posljednje mjesto u finalu odluči dvobojem uživo izazvala je pravo oduševljenje među kandidatima i trenerima. Marija je uzbuđeno povikala: „Tek sad igra počinje!“

Trener Edo nije skrivao zadovoljstvo: „Oduševljen sam ovim raspletom! Sjajan twist i sjajna ideja — jedva čekam vidjeti ove ljude u finalu“, rekao je, prenosi RTL.hr.

Ni Ante nije mogao sakriti uzbuđenje: „Nisam mislio da ću možda biti ta plava majica, ali tko zna — možda i budem.“

Finale "Života na vagi" gledajte uživo u petak, 31.10. na RTL-u ili platformi Voyo.

