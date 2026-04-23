Napuštaju li Zora i Đordano Vrilo? Gledatelji sve glasnije navijaju za njih

Nakon snažnih i emotivnih scena iz posljednjih epizoda RTL-ove serije Divlje pčele, publika je već počela slagati vlastite teorije o sudbini Zore i Đordana. Sve je više onih koji vjeruju da će njih dvoje završiti zajedno i to uz potpuno novi početak daleko od Vrila.

Društvene mreže preplavili su komentari, a gledatelji u njihovom odnosu sve češće prepoznaju dublju povezanost, unatoč brojnim problemima. Iako je Zorina trudnoća dodatno zakomplicirala situaciju, dio publike smatra da bi ih upravo to moglo još više zbližiti.

"Baš bih voljela da njih dvoje uspiju", napisala je jedna gledateljica, dok drugi ističu kako bi Zora uz Đordana mogla pronaći stabilnost i priliku za novi početak. Takvi komentari pokazuju da publika njihovu priču ne smatra završenom, već tek na početku pravog razvoja.

Dijete kao poveznica?

Mnogi vjeruju da bi upravo dijete moglo biti ključ koji će ih ponovno spojiti.

"Mislim da ga Zora voli i da će odlučiti zadržati dijete s njim", stoji u jednom od komentara koji je izazvao brojne reakcije.

Iako serija često donosi nepredvidive preokrete, ova teorija sve je popularnija među gledateljima.

Novi početak izvan Vrila?

Neki su otišli i korak dalje pa već zamišljaju njihov zajednički život izvan mjesta koje im donosi toliko problema.

"Udati će se za njega i odseliti", nagađa jedan gledatelj, razvijajući vlastiti scenarij njihove budućnosti.

Ideja o odlasku iz Vrila – bilo u Split ili neki drugi grad – sve se češće spominje kao način da krenu ispočetka, daleko od pritiska okoline i prošlosti.

Ima li Đordano šansu?

Unatoč svemu što su prošli, mnogi smatraju da Đordano pokazuje razumijevanje koje Zori sada najviše treba.

"Djeluje stvarno korektno, ali vidjet ćemo što slijedi", komentiraju gledatelji, ostavljajući prostor za daljnji razvoj radnje.

Hoće li Zora i Đordano zaista pronaći zajednički put i napustiti Vrilo ili je riječ samo o željama publike, tek ćemo vidjeti. Jedno je sigurno – njihova priča trenutačno je među najpraćenijima.

Nova epizoda Divljih pčela na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u, a dostupna je i odmah na platformi Voyo.