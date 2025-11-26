Najveća neodgovorena pitanja 'Divljih pčela': Misterija u Vrilu je niz, svatko ima svoju teoriju

Misteriji dostojni kraljice krimića Agathe Christie, ni Poirotu ne bi bilo lako naći se u koži inspektora Sikirice. Selo Vrilo u RTL-ovom hitu 'Divlje pčele' koje pratimo na RTL-u i platformi Voyo, prepuno je neizgovorenih riječi, zakopanih tajni i zapleta koji vrebaju nad životima mještana sela podno Dinare. Potoci i rijeke podno planine skrivaju sumornu, tužnu prošlost, zabranjene ljubavi i sadašnjost koja naplaćuje stare dugove i boli onih koji su otišli. Neka djela nikad ne zastarijevaju, a najbolje to zna Ante Vukas. Savjest ga stiže u udobnoj fotelji radne sobe, dok se pita samo jedno, hoće li nedjela motivirana pohlepom doći na naplatu?

Radnja 'Divljih pčela' zahuktava se iz dana u dan, a gledatelje, uz izvanredan glumački cast, vrhunsku produkciju i bogatu plejadu živopisnih likova, privlači i misteriozna linija radnje. Nedogovorena pitanja u 'Divljim pčelama' se nižu, a gledatelji jedva čekaju odgovore!

Misterija u Vrilu ima niz, a evo najvećih!

Kako je umro otac sestara Runje?

Nova epizoda 'Divljih pčela' donosi šokantnu informaciju zbog koje će se Ante Vukas zapitati, stiže li mu sve na naplatu?

Što se zaista dogodilo Petru Vukasu?

Smrt bogatog nasljednika u naponu snage, nakon samo jedne večeri provedene u kući Runje - iako je prihvaćena službena verzija o ubojstvu koje je izvršio Joso Vukas, majčinski instinkt Mirjani Vukas ne da mira. Ne vjeruje u tu verziju događaja i sumnjiči sestre Runje.

Toliko da je angažirala misterioznog Tomu Domazeta.

Foto: Rtl

Tko je Toma Domazet?

Odrastao sam, naviknuo na samostalnost i slobodu cijelog svijeta - Toma je hodajući misterij Vrila. Gledatelji teško mogu dokučiti karakter tajanstvenog Domazeta.

Koliko je mračna njegova prošlost, ima li osjećaje prema Katarini Runje i zanima li ga zaista samo interes?

Foto: Rtl

Je li Joso Vukas zaista presudio sam sebi?

Verzija događaja u koju ne vjeruju inspektor Sikirica i general Badurina. Tajna istraga koju su pokrenuli opasna je i teška, ne žele se zamjeriti bogatoj obitelji Ante Vukasa, no nalazi patologa potvrđuju njihove sumnje. Hoće li se istina o Josinoj smrti ikada razotkriti?

Njegovom shrvanom ocu Ivici itekako bi značila pravda o njegovom sinu.

Foto: Rtl

Zašto je zabranjena ljubav Katarine Runje i Jakova Vukasa?

Snažna ljubav dvoje mladih prekinuta je kada je Jakov otišao studirati u Zagreb. Emotivna pisma koja su si pisala nestajala su, a tko stoji iza toga? Zašto Katarina nikada nije dobila pisma svog voljenog, iako joj je on pisao? Tko ih je uništavao i skrivao?

Njihovi očevi bili su protiv te ljubavne priče, a koji je razlog, jednog dana Katarina i Jakov možda će i doznati.

Zašto je Rajka Vukas u mladosti naglo napustila Vrilo?

Predivna Rajka upravo se vratila u svoje selo, nakon što joj je preminuo suprug. Udovica se vratila kući kako bi pomirila svoju braću, a u emotivnom razgovoru s Ivicom, prisjetila se kako ju je otac razbaštinio i bio na nju ljut do smrti.

No, čime je Rajka toliko razljutila roditelje, ostaje doznati.

Foto: Rtl

Prošlost generala Badurine

Iako se čini kao istinska moralna vertikala Vrila, general ima burnu ratnu i privatnu prošlost koja ga boli do danas. Hoće li se otvoriti svom podstanaru Tomi ili će i dalje stoički podnositi sve udarce koje mu je život zadao?

Foto: Rtl

Omiljeni televizijski detektivski duo - inspektor Sikirica i njegova majka Manda morat će raditi prekovremeno kako bi otkrili sve tajne koje se poput guste jesenske magle pletu u živote stanovnike Vrila.

'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u. Serija je dostupna i na platformi Voyo.