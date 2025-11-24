FREEMAIL
NOVA DJEVOJKA /

Na Dejanovu farmu stigla je Valentina, Dejanov pogled rekao je sve: 'Lijepa je i zgođušna cura'

Na Dejanovu farmu stigla je Valentina, Dejanov pogled rekao je sve: 'Lijepa je i zgođušna cura'
Foto: Rtl.hr

Valentina je odmah istaknula kako joj je Dejan zanimljiv

24.11.2025.
22:15
Hot.hr
Rtl.hr
Na Dejanovo imanje je stigla nova djevojka - Valentina. Sve je u početku djelovalo prilično opušteno. Dejan, zaljubljenik u adrenalin i motore, pokušavao je osvojiti svoje gošće pokazujući im ljubimca na dva kotača. Ipak, mirnu atmosferu ubrzo je prekinuo dolazak voditeljice, koja ovaj put nije došla sama. "Imam možda nekoga tko bi htio ostati kod tebe", najavila je Anita, pa predstavila Valentinu.

Dejanova reakcija bila je više nego jasna. Osmijeh na licu i komentari koje je dobacio pokazali su da mu je nova kandidatkinja odmah zapela za oko. "Lijepa cura, zgođušna. Drago mi je što je došla kod mene da se družimo i upoznamo", rekao je Dejan.

Foto: Rtl

Činilo se da ni s druge strane nije nedostajalo simpatija – Valentina je odmah istaknula kako joj je Dejan zanimljiv. "Sladak je dečko, onako simpatičan. Ima to nešto u sebi", rekla je nakon prvog susreta, koji su zaključili toplim zagrljajem.

Novu sezonu showa 'Ljubav je na selu' možete pratiti od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a epizode su dostupne i 24 sata ranije na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Besplatni tehnički pregled vozila: Prigodna nagrada za one najbrže

RtlLjubav Je Na SeluVoyo
NOVA DJEVOJKA /
Na Dejanovu farmu stigla je Valentina, Dejanov pogled rekao je sve: 'Lijepa je i zgođušna cura'