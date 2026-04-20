Mojmira Pastorčić otkriva tajnu uspjeha RTL Direkta: 'Svaki dan je novi ispit'

Jedna od najprepoznatljivijih televizijskih emisija u Hrvatskoj slavi rođendan! Naime, informativna emisija RTL Direkt prvi put je emitirana 20. travnja 2015, što znači da baš danas slavi 11. rođendan. Tijekom godina Direkt je osvojio brojna priznanja, mijenjali su se ljudi iza i ispred kamere, ali je koncept ostao isti: informirati na dinamičan i zabavan način o ozbiljnim temama.

Kako emisija na jedinstven način kombinira važne vijesti s neobičnim i bizarnim pričama koje privlače široku publiku, u studiju kod urednice i voditeljice Mojmire Pastorčić se pojavljuju raznoliki i često neočekivani gosti iz svih sfera društva.

"Svaki dan je novi ispit, svaki dan je pitanje hoće li ljudi gledati, što ti imaš, a drugi nemaju, kako ćeš ispričati tu priču? U RTL Direktu nećete čuti protokolarne rečenice i prazne formulacije, to nije emisija u kojoj je najvažnije što je danas izjavio ministar. Trudimo se zainteresirati ljude, komplicirane stvari objasniti jednostavnim crticama, priče oživjeti s glazbom, u sve uplesti malo šale i sarkazma. Isprobali smo tehnike Krav Mage koje ročnici uče u vojsci, ispitali gdje se u Hrvatskoj i dalje jede medvjeđe meso, provozali se u autu bez vozača, pronašli bunker na prodaju u Zagrebu, doznali kako izgleda crkveni match making u Solinu", za RTL.hr objasnila je Mojmira.

Kako je Mojmira istaknula, premda je RTL Direkt iznimno dinamična emisija koja vijesti prenosi i na zanimljiv i na informativan način, uvijek je uspije iznenaditi kada prilozi postanu viralni na društvenim mrežama te prikupe više od tri ili četiri milijuna pregleda.

"Prezadovoljna sam timom Direkta, svi su kreativni i marljivi profesionalci i nadam se da će tako biti i u budućnosti. A možda nam se pridruži i umjetna inteligencija", zaključila je Mojmira koja se u ulozi voditeljice RTL Direkta nalazi od siječnja 2022. godine, kada je na tom mjestu zamijenila omiljenog Zorana Šprajca.

