Marko Bošnjak o reakcijama publike i nastupu na Eurosongu: 'Ne moram biti Baby Lasagna'

Mladi glazbenik Marko Bošnjak (21) trenutno je jedna od najpopularnijih osoba na domaćoj sceni. U svibnju će predstavljati Lijepu Našu na eurovizijskoj pozornici u Baselu, a rijetko koji hrvatski predstavnik je izazvao podjelu javnosti na tolikoj razini. Ambiciozan Zagrepčanin, rodom iz Mostara, popričao je s voditeljicom Nikolinom Pišek (52) u RTL-ovoj emisiji "MagNet" te opisao svog glazbeni put, otkrio kako teku pripreme za Eurosong i osvrnuo se na dosadašnje reakcije hrvatske publike.

"Meni je uzbuđenje jako lijepo upakirano, pa ja čuvam energiju za one važne trenutke, kad dajem sve od sebe na pozornici. Veselim se, ali i puno radim", objasnio je kako se osječa uoči velikog nastupa na Eurosongu.

Pjeva od malih nogu

Markov značajniji doticaj s glazbom krenuo je u dobi od 5 godina kada je njegov talent prepoznala časna sestra u crkvenom zboru, a ubrzo nakon toga okušao se u televizijskom natjecanju.

"Na crkvenim festivalima napravio sam prve korake i prve pobjede. Shvatio sam: 'Ako mi ide dobro, onda ću usmjeriti svoj fokus u to. Očigledno, nogometaš neću biti.' No, morao sam dosta uvjeravati sebe, svoje roditelje i okolinu da je to moj put", objasnio nam je.

Nikolina je istaknula da talentirani pojedinci narijetko teško nailaze na razumijevanje okoline upravo zbog izvanrednih sposobnosti koje ih izdvajaju od ostalih. Marko je to osjetio na svojoj koži, naglasivši da je odrastao u malom mjestu gdje ga je mentalitet okoline znao "kočiti". Ipak, naglasio je da ima pojedinaca otvorenog uma, ali i velik broj njegovih bivših sumještana zanima kako je živjeti u velegradu.

"U koju god trgovinu da uđem, to su pitanja: 'Di si Markane? Kako ti je u Zagrebu?'", objasnio je Marko uz smijeh.

Stoji iza svoje pjesme

Marko nije bio favoriziran kao prošlogodišnji predstavnik Baby Lasagna (29), no njega to nije pokolebalo.

"Ja stvarno stojim iza svoje pjesme i svog nastupa. Svjestan sam što se može poboljšati i na koji način ćemo prihvatiti konstruktivne kritike. Ne moram biti Baby Lasagna, niti mogu biti, sve i da hoću. Dijelimo ime, ali imamo potpuno različite glazbene pravce", tvrdi Marko. Baby Lasagna je s mladim glazbenikom podijelio svoje iskustvo s natjecanja, ali i pokoje savjete. Također, članovi grupe "Let 3" otkrili su mu nekoliko beauty trikova.

'U slučaju Baby Lasagne bio je pravi trenutak'

S obzirom na to da je Baby Lasagna zasjeo na drugo mjesto prošle godine, a Marku se trenutno na kladionicama predviđa lošiji rezultat, Nikolinu je zanimalo muči li ga uspjeh njegovog kolege glazbenika.

"Mislim da se iz toga može puno naučiti, ali nekad se zvijezde znaju spojiti i nekad neki trenutak bude pravi. U njegovom slučaju je sigurno bio pravi trenutak, prava pjesma, pravi naboj i podrška koja se dogodila. Nekome će trebati dugo da to nadmaši. Postoje zemlje poput Hrvatske gdje se takav usojeh ne događa baš svake godine", objasnio je.

"Imam osjećaj da se neka pjesma pošalje iz naše zemlje, da ne bi tako dobro prošla. Kad je pošalju Skandinavci, onda cijela Europa kaže: 'Ovo je super.'"

Vjeruje da će doći do finala

Unatoč nedovoljnoj podrši publike, Marko ima samopouzdanja.

"Vjerujem da će se dogoditi finale", objasnio je.

Za kraj, kao ikoničan hrvatski nastup na Eurosongu izdvojio je Severininu (53) izvedbu hita "Moja štikla", za koji vjeruje da bi ostvario bolji rezultat u današnjem vremenu.

RTL-ova voditeljica zaželjela je puno uspjeha našem predstavniku na natjecanju, naglasivši da "sruši sve predrasude".

"Ja vjerujem da mi moramo malo živjeti u iluziji i onda će se dogoditi ono u što vjerujemo", zaključio je Marko uz osmijeh.

