IMA SALON /

Marinela iz 'Gospodina Savršenog' otkrila je li se odrekla posla čistaćice od kad je poduzetnica

Marinela iz 'Gospodina Savršenog' otkrila je li se odrekla posla čistaćice od kad je poduzetnica
×
Foto: Instagram

Objavu je popratila rečenicom: 'Priča jedne 20-godišnjakinje u 21. stoljeću', naglašavajući koliko je stvarnost poduzetništva često daleko od glamura

28.10.2025.
14:58
Matea Bahovec
Instagram
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Marinela Grljušić, koju su gledatelji upoznali kroz RTL-ov show Gospodin Savršeni, ponovno je nasmijala i oduševila svoje pratitelje na Instagramu. Naime, jučer je službeno otvorila vlastiti kozmetički salon u Požegi, a u RTL-ovom podcastu "Spill the Tea" govorila je o danima u showu Gospodin Savršeni, o odnosu sa Šimom, ljubavi i prijateljstvu s ostalim kandidatkinjama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marinela (@_marinelagrljusic_)

U novoj objavi na Instagramu duhovito je prikazala koliko truda, snalažljivosti i rada stoji iza ostvarenja snova jedne mlade poduzetnice. Na videu se pojavljuje u ležernom izdanju, s gumenim rukavicama na rukama, dok energično čisti kupaonicu. Uz popularnu glazbu, dodala je natpis: “Čistačica, missica, taksi vozačica, vlasnica beauty salona” – pokazujući sve uloge koje trenutačno spaja u svakodnevici. Objavu je popratila rečenicom: “Priča jedne 20-godišnjakinje u 21. stoljeću”, naglašavajući koliko je stvarnost poduzetništva često daleko od glamura.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marinela (@_marinelagrljusic_)

Na vijest o otvorenju salona, reakcije pratitelja bile su izrazito pozitivne. “Svaka čast, nije sramota raditi”, “Cura za sve — malo je danas takvih” i “Zaraditi pošteno bez sponzora, svaka čast” — samo su neki od brojnih komentara podrške ispod objave.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marinela (@_marinelagrljusic_)

 

 

Cijeli intervju u RTL-ovom podcastu "Spill The Tea" mžete pogledati na streaming platformi Voyo

POGLEDAJTE VIDEO: Pitali optuženu je li se ispričala Brigitte Macron zbog uznemiravanja: 'To je sad kap koja je prelila čašu'

Marinela GrljušićGospodin SavršeniRtlVoyoSpill The TeaŠime Elez
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IMA SALON /
Marinela iz 'Gospodina Savršenog' otkrila je li se odrekla posla čistaćice od kad je poduzetnica