Marinela iz 'Gospodina Savršenog' otkrila je li se odrekla posla čistaćice od kad je poduzetnica

Marinela Grljušić, koju su gledatelji upoznali kroz RTL-ov show Gospodin Savršeni, ponovno je nasmijala i oduševila svoje pratitelje na Instagramu. Naime, jučer je službeno otvorila vlastiti kozmetički salon u Požegi, a u RTL-ovom podcastu "Spill the Tea" govorila je o danima u showu Gospodin Savršeni, o odnosu sa Šimom, ljubavi i prijateljstvu s ostalim kandidatkinjama.

U novoj objavi na Instagramu duhovito je prikazala koliko truda, snalažljivosti i rada stoji iza ostvarenja snova jedne mlade poduzetnice. Na videu se pojavljuje u ležernom izdanju, s gumenim rukavicama na rukama, dok energično čisti kupaonicu. Uz popularnu glazbu, dodala je natpis: “Čistačica, missica, taksi vozačica, vlasnica beauty salona” – pokazujući sve uloge koje trenutačno spaja u svakodnevici. Objavu je popratila rečenicom: “Priča jedne 20-godišnjakinje u 21. stoljeću”, naglašavajući koliko je stvarnost poduzetništva često daleko od glamura.

Na vijest o otvorenju salona, reakcije pratitelja bile su izrazito pozitivne. “Svaka čast, nije sramota raditi”, “Cura za sve — malo je danas takvih” i “Zaraditi pošteno bez sponzora, svaka čast” — samo su neki od brojnih komentara podrške ispod objave.

Cijeli intervju u RTL-ovom podcastu "Spill The Tea" mžete pogledati na streaming platformi Voyo.

