ŠIROK OSMIJEH /

Marija iz 'Života na vagi' osvojen novac uložila je u novi automobil: 'Napokon stigla kući'

Foto: Rtl

Na svom Instagram profilu objavila je seriju fotografija na kojima ponosno pozira u novom automobilu

24.11.2025.
17:01
Hot.hr
Rtl
Simpatična pobjednica među nefinalistima devete sezone RTL-ova showa "Život na vagi", Marija Bartulović, ima novi razlog za širok osmijeh. Nakon nevjerojatne fizičke transformacije i osvajanja vrijedne novčane nagrade, pohvalila se i novim “pojačanjem” u svom životu.

Blistala za volanom 

Na svom Instagram profilu objavila je seriju fotografija na kojima ponosno pozira u novom automobilu. Uz opis "napokon stigla kući" jasno je pokazala koliko je uzbuđena zbog njegovog dolaska. Na fotografijama Marija doslovno blista za volanom, a u pozadini se nazire prepoznatljiv krajolik ušća Neretve, što otkriva da je automobil stigao u njezine rodne Blace.

Marija iz 'Života na vagi' osvojen novac uložila je u novi automobil: 'Napokon stigla kući'
Foto: Rtl

Nakon što je kao najbolja među nefinalistima izgubila impresivnih 45,5 kilograma, Marija je nastavila s intenzivnim treninzima. Budući da redovito putuje iz Blaca u Metković na treninge kod svog trenera Roka Mijoča, vlastiti automobil znatno će joj olakšati održavanje fitness rutine i novostečenih zdravih navika. Novac osvojen u showu, kako je i ranije najavljivala, odlučila je uložiti upravo u ono što joj je trenutačno najpotrebnije – automobil.

Sve epizode showa "Život na vagi" pogledajte na platformi Voyo

 

POGLEDAJTE VIDEO: Jakov Jozinović otkrio koji bi savjet dao budućim talentima: 'Ne želim da nitko bude kao ja'

Rtlživot Na VagiVoyoAutomobil
Marija iz 'Života na vagi' osvojen novac uložila je u novi automobil: 'Napokon stigla kući'