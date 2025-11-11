Marija i Nena nakon 'Života na vagi': 'Sve je u glavi, tamo treba doći do klika'

Reflektori su se ugasili, kamere su spremljene, a finale popularnog showa Život na vagi sada je tek uspomena. No, za kandidatkinje Mariju i Nenu prava avantura zapravo tek počinje. U iskrenom razgovoru za Voyo i RTL-ov podcast Spill The Tea, ove dvije dame otkrile su kako se osjećaju nakon svega, koje su taktike koristile, kako su ih dočekale obitelji – i što se naposljetku dogodilo s Marijinim slavnim janjetom.

Nakon intenzivnih mjeseci i burnog finala, emocije su i dalje pomiješane. Dok je Marija puna energije i svoje iskustvo opisuje kao "fantastično, ludo i nezaboravno", Nena priznaje da je najviše umorna, ali psihički, ne fizički.

"U jednu ruku sam mislila da ću se fizički više umoriti, ali nekako sam se psihički umorila, a fizički odmorila od svega", iskreno je priznala Nena, kojoj je povratak suprugu i kćerkicama bio pravi emotivni šok. "Nismo nikad bili razdvojeni tako dugo i mislim da je ovo prvi i zadnji put."

Marija je, s druge strane, veliko finale dočekala u svom prepoznatljivom stilu. "Plesala sam i pjevala, ludovala sam! Jedva sam čekala da dođe mojih pet minuta", kazala je simpatična Dalmatinka.

'Igrala sam dvostruki mač' – taktika, nagrada i reakcije obitelji

Marija, koja je osvojila 7000 eura kao najbolja nefinalistica, otvoreno priznaje da je u showu igrala promišljeno. "Ja sam igrala, ajmo reći, dvostruki mač. To mi je bila taktika. Htjela sam se svidjeti i njima unutra, s kojima sam provela tri mjeseca, ali i vanjskoj publici", objasnila je. Nagradu planira uložiti u sebe: "To ide sve na mene – od garderobe, kupovine novog auta, traženja stana... Realno, da složim svoj život napokon."

Njezina transformacija najviše je iznenadila tetku kod koje se preselila. "Ona ne može vjerovati. Kad me vidjela, samo smo plakale pet minuta, nismo mogle doći k sebi."

Kod Nene su reakcije bile nešto drukčije. "Kad me vidjela, počela je plakati i rekla: 'Ti si sad meni previše smršavila, meni se to ne sviđa'", prepričala je kroz smijeh. Suprug, s druge strane, bio je presretan: "Zadovoljan je što mu se napokon vratila žena kakva je bila nekada na početku."

A što je s poznatim janjetom o kojem je Marija pričala u showu? "Janje me nije čekalo", nasmijala se. "Htjeli su mi ga spremiti, ali sam rekla da neću. No, sigurno će jedan lijepi janjić pasti, a ja ću pojesti jedan komad."

Život nakon showa: "Tri treninga dnevno i kvinoja za cijelu obitelj"

Obje su kandidatkinje nakon izlaska nastavile zdravo živjeti, no Marijin tempo bio je gotovo nevjerojatan. "Odmah sutradan sam upisala teretanu i radila dva treninga dnevno. Treći mi je bio posao, jer u sortirnici mandarina dižem gajbe od deset kila osam sati. To je bio posao i teretana", ispričala je, dodavši da je skinula još 13–14 kilograma.

Nena je, pak, promijenila prehrambene navike cijele obitelji. "Moji ukućani su odlučili probati hranu koju smo mi spremali tamo. Shvatili su da se ne razlikuje toliko, samo je problem bio u načinu pripreme. Sad smo svi na istom režimu i zadovoljni su", rekla je, dodavši da redovito trenira s prijateljicom koja ju je prijavila u show.

Prijateljstvo, podrška i treneri kao oslonac

Iako su se natjecali u suparničkim timovima, djevojke tvrde da je atmosfera iza kamera bila puno toplija. "Bili smo dosta povezani. Bilo je puno više smijeha nego prepirki i svađa. Napisali smo i zajedničku pjesmicu koja možda jednog dana ugleda svjetlo dana", otkrila je Nena. Marija je, pak, posebno istaknula prijateljstvo s Katom. "Stalno se čujemo. Ona bi uvijek stala u moju obranu. Dobar je čovjek, stvarno."

Ključnu ulogu u njihovoj transformaciji imali su treneri – i fizički i psihički. "U Mirni sam vidjela istu energiju kao kod moje tetke. Svaki put bi osjetila kad bih pala s glavom i podigla bi me", rekla je Marija. Neni je, pak, Edo bio ključna figura. "Pronašla sam u njemu neku očinsku figuru. Svako moje ponašanje težilo je tome da dobijem pohvalu od njega, i kad bih je dobila, moj ego bi svaki put narastao."

'Sve je u glavi' – zdravlje i novi početak

Za obje, najveća pobjeda nije ni novac ni natjecanje, već zdravlje i samopouzdanje. Marija, koja je u show ušla sa 142,5 kilograma, danas ima 97. "Napravila sam nalaze. Više ne trebam piti tablete za štitnjaču ni za tlak. Napokon su mi svi hormoni proradili", rekla je ponosno, dodavši da sada napokon može kupovati odjeću koja joj se sviđa.

Nena je riješila bolove u koljenima i smanjila rizik od dijabetesa. "Doktorica mi je rekla da bih, ako nastavim starim tempom, mogla dobiti šećernu bolest. Mislim da sam sama sebi produžila život."

Njihova poruka svima koji se bore s kilogramima jasna je: "Nemojte slušati druge. Jednostavno svoju glavu posložite. Ja to mogu, ja to hoću, i odradite posao. Sve je u glavi, tamo treba doći do klika", zaključila je Marija, a Nena dodala: "Moj trud se isplatio. Svojim znojem i mukom dokazala sam da se na kraju sve može."

