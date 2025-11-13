Talentirana Margarita gledatelje oduševila scenom 'Givenchy', a uz Sanju Vejnović sve je lakše

Među sjajnom glumačkom postavom koja suvereno i uvjerljivo tumači svoje zahtjevne uloge u 'Divljim pčelama', novoj RTL-ovoj seriji, je i Margarita Mladinić u ulozi Tereze, mezimice obitelji Vukas. Iako jako znatiželjna i vrckava, strogi otac Ante ne dopušta joj često da napušta obiteljsko imanje pa dane provodi sanjajući o izlascima, modi i – slobodi. Očeve zabrane obično kod nje izazivaju ljutnju i 'durenje', dokazujući tako da su u nekim stvarima tinejdžeri 50-ih i danas potpuno isti.

''Uz kostim i ovakav set, dobiješ osjećaj nekog prošlog vremena, ali mislim da je lik lik, a čovjek čovjek, bez obzira u kojem vremenu bio. Čovjek uvijek ima iste unutarnje borbe u sebi, i mislim da je ova serija savršen pokazatelj toga“, kaže ova 26-godišnja Splićanka koja je diplomirala na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti.

Nakon nekoliko manjih uloga u domaćim i regionalnim projektima, 'Divlje pčele' Margariti su prvi veliki televizijski angažman, a istinski uživa u svakoj sekundi kreiranja svog lika i suradnji s kolegama: „Prirodno sam se najviše zbližila sa svojom serijskom familijom, materom i ćaćom koje igraju predivna Sanja Vejnović i Alan Blažević. Da ne zaboravim spomenuti i svoju braću koju apsolutno obožavam. Ivan Barišić i Antonio Agostini su prvenstveno fenomenalni glumci, ogromna podrška. Uvijek se smijem do granice boli u trbuhu s njima.''

Margarita Mladinić: 'Jako sam sretna'

Najviše scena Margarita snima upravo sa Sanjom Vejnović, koja joj je i glavna savjetnica na setu.

''Apsolutno maksimalno mi pomaže, ali nemam pritom osjećaj kao da sam na Akademiji, nego je to jedan vrlo prijateljski i lijep odnos, a ja onda to pokušam ukomponirati u svoju izvedbu. Rekla bih za svoju 'mamu' da je predivna kolegica i glumica. Jako sam sretna što mi je prvo veliko glumačko iskustvo s nekim kao što je Sanja'', priča Margarita pa ističe najdragocjeniji savjet koji je od nje dosad dobila: ''Kad bih se previše opterećivala nekom scenom i razmišljala kako sam mogla bolje, Sanja bi mi rekla: Snimi i zaboravi. To mi je postalo vodilja jer svaki dan imaš nove prilike biti bolji.“

Foto: Tom Dubravec

A uz brojne duboke emocije i zaplete, 'Divlje pčele' itekako gledatelje znaju nasmijati. Humor u seriji najčešće proizlazi iz situacija koje su u današnje vrijeme sasvim normalne, a tijekom 50-ih su bile pravo malo čudo - poput dolaska struje, prvog aparata za kavu, ali i luksuznih inozemnih brendova. Upravo je jedna takva scena potpuno oduševila gledatelje i prikupila više od pola milijuna pregleda na društvenim mrežama. Terezin „načitani“ brat Nikola stiže iz Ženeve i donosi joj na dar modni časopis, a ona neuspješno pokušava izgovoriti ime brenda 'Givenchy'.

''To mi je bila jedna od omiljenih scena još od prvog čitanja scenarija i jedva sam ju čekala snimati. Dok smo je snimali smo se i mi sami zabavljali i baš mi je toplo oko srca kad vidim da je i ljudima draga kao što je nama“, kaže uz osmijeh kako su sjajne reakcije gledatelja glumcima snažan vjetar u leđa.

Uz dinamični tempo snimanja ovako velikog televizijskog projekta, Margarita je aktivna i na kazališnim daskama. Trenutačno, kaže, živi svoj san!

Foto: Tom Dubravec

''Upravo sam završila proces rada na dječjoj predstavi 'Putovanje prema snu' u produkciji Boom teatra i u režiji Paška Vukasovića. Imala sam ludi tempo protekla dva mjeseca, letjela sa seta na probe i natrag na set. Uživam u toj vrsti kaosa i radujem se i nadam novim projektima“, govori Margarita, kojoj je poseban gušt svaku novu epizodu pogledati na televiziji.

''Uživam gledati seriju, prvenstveno jer me zanimaju kreacije kolega s kojima ne snimam i baš mi je gušt gledati finalni projekt. Dok snimaš nekako nemaš dojam cjeline i ne stigneš se diviti svemu i svima čemu bi trebao. E to dođe na red kad se vratiš sa seta i upališ epizodu. Mislim da imamo odličnu seriju i obuzme me neki ponos kad shvatim da sam dio tako lijepog tima koji marljivo radi na toj izvrsnosti.“

Foto: Tom Dubravec

U večerašnjoj epizodi intrige se nastavljaju. Domazet ima za Zoru neočekivani prijedlog. Cviti zaprijeti Čavka, zbog čega Nikola pokaže svoje drugo lice i suprotstavi se obitelji. Jakov nije siguran treba li ostati u Vrilu ili otići od voljene Katarine. Mirjana misli da je Ante upleten u Josipovu smrt...

Večeras od 20.15 sati na RTL-u ne propustite novu uzbudljivu epizodu serije 'Divlje pčele'. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

