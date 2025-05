Magdalena dolazi iz veoma sportske obitelji: 'Ljudi misle da sam razmažena, zato idem na Farmu'

Devetnaest kandidata bori se za 50 tisuća eura nagrade na "Farmi". Predstavljamo novih četvero kandidata "Farme" – Magdalenu Raguž, Harisa Mrkaljevića, Jelenu Mundu i Patrika Vidakovića. "Farma" 19. svibnja kreće na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u.

'Pobijedit ću jer sam ambiciozna'

Studentica Magdalena Raguž (28) dolazi iz Splita, iz jedne od najsportskijih obitelji u Hrvatskoj. Magdalena je karatašica, a njezin otac, stričevi i rođaci su bivši nogometaši! Sport je jako važan dio Magdaleninog života, no važno joj je i obrazovanje pa je posvećena i studiju. Magdalena će za sebe reći da je svjesna svojih kvaliteta, smatra se zgodnom i uspješnom te dodaje da je ljudi zbog toga ili vole ili ne vole.

"Vesela sam, komunikativna, a mnogi misle i da sam razmažena. Idem na 'Farmu' pokazati da ja to mogu. Iskrena sam, temperamentna, pobijedit ću jer sam ambiciozna", otkrila je o sebi Magdalena i dodala da će time testirati svoju mentalnu snagu te upoznati nove ljude.

Foto: RTL

Odmalena dobiva sve što želi, a obožava skupe i lijepe stvari. Iako je čitav život provela u gradu i ne zna ništa o brizi za biljke i životinje, odlučila se prijaviti na "Farmu" i izaći iz svoje zone komfora. Glavni motiv joj je dokazati svojoj obitelji da nije razmažena.

"Najteže će mi pasti odvojenost od obitelji i dečka, a sretna sam što ću se odmoriti od mobitela i užurbanog načina života u gradu. Obitelj sam prijavom na 'Farmu' dovela pred gotov čin, a kad su vidjeli koliko želim sudjelovati rekli su mi da budem ono što jesam i izdržim do kraja", zaključila je Raguž.

'Imao sam pretežak život i ništa me nije uništilo'

Soboslikar Haris Mrkaljević stiže na "Farmu" kako bi se predstavio javnosti i stekao novo životno iskustvo. Usto, volio bi ljudima skrenuti pozornost na životinje u nevolji. Posebno ga bole sudbine pasa lutalica.

"Volio bih zaraditi novac kojim bi spasio još pasa i našao im dom, hranu i njegu", jasan je Haris.

"Imao sam pretežak život i ništa me nije uništilo, samo me ojačalo i učinilo pravom osobom. Ništa mi ne može teško pasti, osim kada mi se uvrijedi obitelj, tu sam najmekaniji i jedino u tom slučaju mogao bih izgubiti sebe. Predobar sam u duši i to mi je najslabija točka", otvoreno će budući farmer.

Foto: RTL

Njegova najveća podrška mu je voljena supruga!

"Pustila me da se prijavim u 'Farmu', to sve govori o našem odnosu, znala je da to moja velika želja", ponosan je Haris na svoju suprugu. Bavio sam se brojnim poslovima, ali najbitnije mi je da je pošteno sve", zaključio je Haris koji vrijeme provodi uz čitanje knjiga, trening i odlazak u prirodu te kino sa suprugom.

'Najviše će mi nedostajati kći'

Projektantica Jelena Munda (37) dolazi iz Varaždina, samohrana je majka i kroz život je vode emocije. Vjeruje da su je tijekom života mnogi iskorištavali i voljela bi biti snažnija. Posvećena je svojoj kćeri i na nju je vrlo ponosna, a upravo ona će joj najviše nedostajati na 'Farmi'.

"Moja prijava je bila spontana. Nakon odrađene dvije smjene, vidjela sam reklamu za prijave i iznos nagrade te sam pomislila da bi to mogao biti odličan projekt. Iako već godinama živim u gradu, dijete sam sa sela i imam iskustva sa životinjama i načinom života na selu", otkrila je Jelena.

Jelena se na "Farmu" prijavila zbog osobnog rasta, ali i glavne nagrade, a u borbi za 50 tisuća eura najviše će joj nedostajati njezina kći.

Foto: RTL

"Ulaskom u 'Farmu' najteže će mi pasti to što neću moći vidjeti svoju kćer. Nikad nismo bile razdvojene dulje od dva, tri tjedna i to će biti veliki emotivni izazov za mene kao roditelja. Najlakše će mi biti odmaknuti se od moderne tehnologije o kojoj smo danas svi, vjerujem, ovisni", dodala je buduća kandidatkinja "Farme".

Najveća podrška u ovoj avanturi joj je obitelj. Njezina 15-godišnja kći odobrila je majci sudjelovanje, a uža obitelj uskočila je upomoć sa svim obavezama dok je ona odsutna. "U slobodno vrijeme volim otići na izlet u prirodu, ako je moguće, otputovati negdje. Kreativna sam osoba pa tako imam i dosta hobija kao što su fotografija, ilustracija, šivanje. Uživam u učenju novih stvari. Također, vježbam u slobodno vrijeme, zbog zdravlja pokušavam prakticirati što više tjelesne aktivnosti", zaključila je Jelena.

'Pomalo sam temperamentan, ali igram na svoj humor'

Mladi automehaničar Patrik (19) dolazi iz Zagreba i nedavno je završio srednju školu pa još uvijek radi planove što dalje. Tijekom školovanja, kaže, teško mu je bilo s autoritetima, no, kaže, na kraju je sazrio i uz podršku roditelja završio obrazovanje.

Patrik će za sebe reći da je showman i da je rođen za televizijske kamere.

"Prijavio sam se jer smatram da sam dobar za ovakav tip showa i da ću se dobro snaći. Smatram da sam dobra osoba, pomalo temperamentan, ali igram na svoj humor, volim zbivati šale", otkrio je Patrik.

"Smatram da mi ovakav show može pomoći unaprijediti svoj brend. Ističem se karizmom, spontanošću i talentom, što me čini jedinstvenim među kandidatima", dodao je Patrik.

Foto: RTL

"Možda će ljudi na prvu ruku misliti da sam antipatičan, ali mislim da mi neće trebati puno vremena da im promijenim mišljenje. Vrlo sam strog, volim red, rad i disciplinu", otkrio je Patrik o sebi.

"Najteže će mi biti prilagoditi se uvjetima na farmi i fizičkom radu, a najlakše će mi pasti zadaci vezani uz zabavu. Veliku podršku imam od obitelji i prijatelja, ali sebi sam najveća podrška. Bavim se društvenim mrežama, glazbom i svime što je trenutačno u trendu. Slobodno vrijeme volim provoditi s prijateljima, uživajući u opuštanju i zabavi", zaključio je farmer.

"Farma" 19. svibnja kreće na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u.

