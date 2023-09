I ona je osvojila 34 boda te se time izjednačila s ostatkom ekipe. Dubravka je upriličila tradicionalnu večeru, no nije oduševila ekipu, najvećim dijelom zbog atmosfere koja i nije bila na zavidnom nivou.

Bilo kako bilo, Dubravka je svoju tradicionalnu večeru započela pripravom glavnog jela kojeg je nazvala S turopoljskog luga v lonec. Gulaš od divljači s vrganjima - Dubravka se inspirirala tradicijom starijih generacija. Prešla je potom na Starinsko omiljeno, nikad ne zaboravljeno. Za desert je Dubravka spravila bučnicu i štrudlu od jabuke, a uslijedilo je potom predjelo naziva Posipano šarenilo. Dubravka je predjelo priredila od bijelih žganaca, slanine i pečenog domaćeg vrhnja. Nakon što je završila s pripremom, Dubravka se okrenula dekoraciji stola i čekanju gostiju.

Stol je domaćica priredila u vrtu, a ekipu potom dočekala u društvu svojih prijateljica. Odjevene su bile u nošnje posebno šivane za nastupe njihove vokalne skupine 'Lukavec', a uz njih su bili i gitarist te harmonikaš. Goste je tako dočekala uz pjesmu i prigodne aperitive. "Domaćica je bila jako lijepa, obožavam narodne nošnje", komentirala je Dubravku Stankica. "Aperitiv je bio jako fin", dodala je Ivanka. "Rakijica je bila jako fina, svaka mi je fina jer je suknem", zaključila je.

Ubrzo je Dubravka poslužila predjelo - žgance sa slaninom i domaćim vrhnjem. "Okus mi je bio jako fin jer volim špek. Volim i ovo s vrhnjem, ali mi ga u Zagorju nešto više zapečemo", komentirala je predjelo Stankica. "Čuvala sam se malo za glavno jelo", dodala je, pak, Marijana.

Gulaš je ubrzo stigao, a ekipa je jedva dočekala. Dubravka je pokudila goste da su 'umrtvljeni', a onda se ponadala da će ih glavno jelo podići. "Izgled je bio lijep, klasika", komentirala je glavno jelo Marijana. "Okus je bio fin, fenomenalno, drugi put u životu jedem veprovinu i bilo je fino", dodala je Ivanka. I dalje, tijekom glavnog jela, Dubravka nije bila zadovoljna elanom gostiju. "Pa ja ne znam koji im je Bog, Ivek?", pitala je Fija, čekajući da se atmosfera podigne. "Okus glavno jela je točno ono što sam očekivala. Dobro začinjeno i dovoljno gusto, pogotovo dodatak uz to, ma super", nastavila je Stankica komentirajući gulaš.

Uslijedio je starinski desert - bučnica i štrudla od jabuke. Nakon paprenog gulaša, na stol je stiglo nešto slatko. "Izgled je bio dobar, nije bio prejednostavan, stvarno super", otkrila je Ivanka. "Jedan slatki i dva slana komada - probao sam oba, drago mi je što se Dubravka potrudila i sama tijesto napravila", dodao je Fio. "Desert je bio dobar, bučnicu sam pojela, a slatko nisam mogla. Bio je prejednostavan, možda je trebalo biti nešto hladno, osvježavajuće", zaključila je Marijana.

Nakon deserta, stigao je i najslađi dio večeri - Dubravkini unuci koji su donijeli ekipi poklone. "Pokloni su jako simpatični i bit će na posebnom mjestu", jasna je bila Stankica. Za kraj - Dubravka je sa svojim kolegicama otpjevala ekipi pjesmu 'Majko Turopoljko'. "Kada su otpjevale pjesmu, pogodilo me duboko, one su sa svojim zborom tu pjesmu pjevale kad mi je majka umrla pa me tu totalno pogodilo, suza u oku", tužno je ustvrdio Fio. "Ok je pjesma, ali mene je to uspavljivalo, babica pjeva mamu, nije mi se baš sviđalo, ali dobro, to je njezin program", zaključila je Marijana.

Atmosfera i nije bila najbolja, no to se na bodovima i nije vidjelo. I Dubravka je dobila 34 boda, baš kao i ostatak ekipe. Marijana je Ivanki dala sedmicu zbog jednostavnog deserta, a Stankica se držala osmice. Devetku je udijelio Fio, a Ivanka desetku. "Sve je bilo fino, ne mogu manje dati", zaključila je Ivanka.

