Ljutiti Karlo postavlja ultimatum Marti: 'Večera na javnom mjestu – ti i ja kao par!'

Marta poludi jer Šimun nije vratio Milu kući na vrijeme pa napravi scenu kod Olge. Šimun i Olga dobiju priliku nasamo porazgovarati i brojne nedoumice izađu na vidjelo...

Tomo se ispričava Pauli i oni se pomire, a Miro i Blanka shvate da imaju samo jedan izlaz iz situacije u kojoj su se zatekli. Karlo ne želi oprostiti Marti što se nije pojavila na dogovorenoj večeri i postavlja joj ultimatum. „Večera na javnom mjestu – ti i ja kao par“, smrtno je ozbiljan Karlo.

Foto: RTL

„Što nam fali tu! Ne moramo sad dramiti oko večere. Ovdje imamo svoj mir, ja volim kuhati“, opravdava se Marta. „Jako dobar pokušaj, Marta. Svejedno bih da ti i ja večeramo vani. Nije stvar u drugima nego u činjenici da me skrivaš!“ ne posustaje Karlo u svojoj namjeri, ne dajući joj prostora za igrice.

Je li ga uspjela odgovoriti ili će uskoro cijelo susjedstvo doznati za novu ljubavnu vezu, pokazat će nova epizoda serije "Sjene prošlosti" – večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.

POGLEDAJTE VIDEO: Nova sezona serije Sjene prošlosti! Na samom početku – vjenčanje: Tko se udaje?