Nakon što su se predstavilo svih 11 farmera 14. sezone "Ljubav je na selu", voditeljica Anita Martinović večeras je podijelila pisma farmerima koji su prošli dalje, ali i onima koji nisu prošli no ipak su dobili nekoliko pisama.

Evo tko je dobio najviše pisama

Farmer Ante Brčić iz mjesta Brčići iako nije prošao dalje u emisiju dobio je nekoliko pisama pa nije bio jako razočaran.

Damir Toplek primio je Anitin telefonski poziv u kojem mu je priopćila kako je dobio dovoljno pisama da ide dalje što ga je jako razveselilo baš kao i Branka Stanšu.

''Ajme, stvarno?! Ja malo drhtim sada, žao mi je što to ne može vidjeti. Doslovno se tresem!'', rekao je ushićeno Damir. Za razliku od njega, Branko je bio smiren, ali je otkrio da mu srce lupa iz petnih žila. ''Jako sam zadovoljan i nadam se da sam dobio dosta pisama i lijepih cura'', rekao je Branko.

Zdravko Tomešić nije prošao dalje no ugodno su ga iznenadila dva pisma koja je dobio. Također otkrio je da su mu se javile i cure preko Facebooka kada su ga vidjele na TV-u pa se nada da će ipak pronaći ljubav. ''Volio bih imati osobu kraj sebe da mi pomogne, ali bih volio i ljubav. Nedostaju mi zagrljaji i poljupci'', rekao je tužno Zdravko.

Milan Milinković dobio je dovoljno pisama za prolazak dalje kao i Ivo Lepeš dok Nenad Lekšić i Darko Rožić nisu prošli dalje. Tomislava Skejića razveselio je Anitin poziv tako da je ostao bez teksta kada mu je javila da je ide u daljnju potragu za svojom srodnom dušom.

Josip Ranogajec dobio je jedno pismo pa nije ostao potpun razočaran, a Krunoslav Pavlaković Anitinu je sretnu vijest primio dok je hranio svoje životinje na farmi, a kad je tu vijest priopćio svojoj djeci rasplakao se od sreće. ''Idem dalje, ajme, baš sam sretan!'', veselo je vikao je Krunoslav suznih očiju.

Nakon što su se svi farmeri okupili na tajnoj lokaciji, svatko od njih nagađao je koliko je pisama točno dobio. Damir je pokušao šarmirati Anitu pa joj je poklonio sunčane naočale u obliku srca.

No najstariji farmer Ivo također je pokazao šarmerske manire pa je rekao u kameru kako bi je osvojio. ''Prodao bih tri kuće i imam jednu u Americi, sve bih prodao i osvojio je!'', otkrio je bivši FBI agent te poslije sve iznenadio novom izjavom. ''Tražim jednu posebnu ženu, ovako plavu dugokosu kao ti, ali i da mi može roditi još!'', rekao je Ivo Aniti na što su farmeri komentirali kako su mislili da se najstariji farmer šali no on je bio ozbiljan. Otkrio je i koja je tajna njegove vitalnosti. ''Jedem puno školjaka i ribe'', rekao je Ivo.

Sutra farmere očekuju prvi susreti s djevojkama koje su im pisale, a hoće li se među nekima već stvoriti prve ljubavne iskrice, gledatelji će doznati u 21 sat.