Tek što smo doznali tko je ‘Gospođica Savršena’, već je stigla vijest da Toni Šćulac i Stankica Stojanović više nisu zajedno. Neke to nije previše iznenadilo, s obzirom da je emisija snimana prije nekoliko mjeseci.

Stankica i Toni u vezi su proveli sedam mjeseci, a priznali su kako više nisu zajedno te su pokazali kako među njima nema zle krvi. Stankica je kazala kako je ‘Savršeni’ “dobar čovjek”, a sama priznaje kako nije očekivala da će pronaći ljubav u showu, piše RTL.

'Zbog Tonija sam promijenila neke stvari kod sebe'

No, upoznavanje Tonija donio je pozitivne utjecaje u njezin život. “Toni je netko tko je pozitivno utjecao da promijenim neke stvari kod sebe i zahvalna sam mu na tome”, kazala je Stankica.

Kaže kako odnos na daljinu nije utjecao na njih te da su sve bitne datume proveli zajedno. No, ipak je jedna stvar presudila novoj ljubavi, a Stankica je otkrila i koja.

“S obzirom na okolnosti u kojima smo nastali, neke su se stvari odvijale prebrzo, a neke bitne stvari za partnerski odnos smo preskočili. U jednom trenutku jednostavno smo zaključili da je najbolje da stavimo točku na partnerski odnos, ali isto tako da ne želimo u potpunosti izgubiti jedno drugo”, rekla je Stankica i dodala kako se ona i Toni i dalje podržavaju.

Pogodile su je snimke nakon showa

Pobjednicu showa jako su pogodile snimke emotivnih trenutaka koje su druge djevojke imale s Tonijem, a koje su im svima prikazane nakon finala. "Nije mi bilo svejedno to gledati jer je u tom trenutku Toni bio moj partner mjesecima, ali mi je potpuno jasno da je takav koncept. Vjerujem da su moje reakcije pokazale koliko me to sve pogodilo."

No, na pitanje postoji li šansa da se pomire, kazala je “vrijeme će pokazati”. Naime, Stankica kaže da “Toni u showu nije pokazao ni 12 % kvaliteta koje ima u realnom životu”.

Cijeli intervju pročitajte na portalu RTL.