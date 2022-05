Što se događa između 'Gospodina Savršenog' Tonija Šćulca (31) i pobjednice showa Stankice Stojanović (36) posljednjih dana postaje pitanje na koje malo tko zna odgovor. Prvo su u finalnoj epizodi ispričali kako su sretni zajedno, a onda su u subutu navečer u intervjuu za RTL Exkluziv otkrili kako su prekinuli nakon sedam mjeseci veze.

No, čini se kako tu priča ipak ne staje. Naime, prvo je dizajnerica jutros na Instagramu objavila fotografiju na kojoj s Tonijem leži u krevetu. Stankica je u objavu ubacila i stihove pjesme 'To the Moon & Back' Savage Gardena i tako ponovo zaintrigirala pratitelje.

A onda je Toni, inače splitski profesor, na Instagram storyju objavio fotografiju na kojoj pozira uz djevojku plave kose u sportskom dresu.

Iako je djevojka na fotki okrenuta leđima, zbog prepoznatljive boje kose i frizure mnogi su zaključili da je u pitanju Stankica.

Zanimljivo, ni Stankica ni Toni još uvijek nisu uklonili zajedničke fotke sa svojih profila. Podsjećamo, Toni i Stankica nisu željeli otkriti razlog prekida. No, ono što su istaknuli je da udaljenost između gradova u kojima žive, Split - Banja Luka, tu nije 'kumovala'.

"Došlo je do nekih manjih problemčića", rekla je kratko Stankica. Na kraju su se oboje, u odvojenim intervjuima, složili u jednome, a to je da pomirba u njihovom slučaju nije isključena.