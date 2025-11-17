Ljiljana ne skriva što misli o Josipu, a on se smješkao drugoj ženi

U novoj sezoni emisije ''Ljubav je na selu'' koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo, farmeri traže svoju srodnu dušu, a kandidati dolaze s različitim očekivanjima i emocijama. Među njima se ističe Ljiljana koja je svojom iskrenošću brzo osvojila pažnju gledatelja.

Iako Josipu Đ., farmeru kod kojeg se prijavila, nije favoritkinja, Ljiljana za njega ima samo riječi hvale.

"On je materijal za brak", naglasila je Ljiljana za RTL.hr i dodala da visinska razlika između njih neće biti nešto oko čega će biti popustljiva.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Josipu Ksenija broj jedan

S druge strane, Josip je iskren: fizički mu se Ljiljana ne sviđa, ali mu je simpatična. Dolaskom Ksenije u njegov farmerski tim, situacija se promijenila, a kako je rekao u intervjuu za RTL.hr, ona mu je zasad broj jedan. Zanimljivo je da su nakon prvog spoja oboje primijetili sličnost u dojmovima i stilu izražavanja.

Josip je za RTL.hr komentirao: "Zanimljivo mi je da kad smo poslije spoja na slijepo i našeg prvog spoja davali izjave, bili isto odjeveni i koristili smo skoro iste riječi. Oboje smo spomenuli da je osjećaj kao da se dugo poznajemo, nevjerojatno."

Što će se odvijati kod Josipa Đ. na farmi, ne propustite pogledati u ''Ljubav je na selu'' od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Proslavili su 70 godina i opet stali pred oltar