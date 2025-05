Ljeto u znaku globalnog hita: na RTL stiže turska uspješnica 'Obiteljske tajne'!

Gledatelji RTL-a uskoro će uživati u uzbudljivoj priči o ljubavi, pravdi i obiteljima koje se nalaze ispod površine vrlo disfunkcionalne u dramskoj seriji 'Obiteljske tajne', originalnog naziva Yargi, koja je osvojila milijune gledatelja diljem svijeta te prestižne nagrade!

U središtu radnje su tužitelj Ilgaz i odvjetnica Ceylin - dvoje pravnika s potpuno drukčijim pristupima, ali zajedničkom strašću za istinom. Njihova napeta, intenzivna i dirljiva ljubavna priča isprepletena je s intrigantnim kriminalističkim slučajevima koji će i njih i gledatelje šokirati na svakom koraku.

Dok je još bila na pravnom fakultetu, Ceylinin je otac bio lažno optužen za zločin koji nije počinio. Postoji zakon i postoji pravda, a otkako joj je otac završio u zatvoru, Ceylin ne dvoji na kojoj je strani. Postaje braniteljica, hrabra, energična i pomalo nepromišljena, cijenjena među kolegama, ali u neprestanom sukobu s tužiteljima i policijom dok je Ilgaz ozbiljan tužitelj koji sve radi isključivo po pravilima. Njegov je otac ugledni šef odjela za ubojstva u istanbulskoj policiji i upravo od njega Ilgaz nasljeđuje neokaljani osjećaj za ispravno i pogrešno. Za njega su zakon i pravda jedno te isto pa kad Ceylin dođe u njegov ured tražeći informacije mimo službenih kanala kako bi pomogla klijentu, Ilgaz je izbaci iz ureda. Ipak, u njoj prepoznaje neustrašivost pa kad njegov brat bude optužen za ubojstvo, za pomoć se obrati baš njoj...

Glavne uloge tumače dvoje iznimno talentiranih glumaca; Kaan Urgancıoğlu i Pinar Deniz, koja je u više navrata naglasila kako su 'Obiteljske tajne' projekt kakav se rijetko viđa u Turskoj. Prije svega, serija se temelji na vrhunskom scenariju autorice Seme Ergenekon, koji je rezultat višegodišnjeg istraživanja pravnog sistema. To seriji daje autentičnost i dubinu, što je rijetkost u žanru turskih dramskih serija koje često naginju melodrami. Likovi su kompleksni i realistični, a radnja se vodi logikom i emocionalnom povezanošću, a ne klišeiziranim zapletima pa sve to čini 'Obiteljske tajne' iznimno važnom serijom u turskom televizijskom prostoru - to je projekt koji je sadržajan i društveno angažiran.

Naime, to je i priča o snažnoj ženi koja se ne boji boriti za svoje ideale u muškom svijetu. „Volim oživljavati žene koje otkrivaju snagu, pričati priče o jakim ženama. Kad pronađemo snagu u sebi, ništa nas ne može zaustaviti“, kaže Pinar dodajući da će uvijek osjećati povezanost s likom Ceylin. „Ona me činila zrelijom i povećala moje samopouzdanje. Naučila me kako prevladati bol. Njezina neustrašivost dala mi je hrabrost. Pokazale smo jedna drugoj kako biti žena, biti ranjiva, a ipak ostati snažna.“

Pınar Deniz je turska glumica koja je svoj uspon počela 2014., ali je međunarodnu prepoznatljivost stekla upravo ulogom odvjetnice Ceylin Erguvan u seriji 'Obiteljske tajne'. Prije toga pozornost je privukla utjelovljenjem učiteljice Burcu u seriji 'Love 101' (Aşk 101), koja joj je donijela obožavatelje diljem svijeta. Njezin talent i karizma učinili su je jednom od najistaknutijih mlađih glumica u Turskoj čemu je svakako pridonio i rad s jednim od najvažnijih predstavnika svoje generacije na glumačkoj sceni - Kaanom Urgancıoğluom!

Miljenik žena diljem svijeta Kaan Urgancıoğlu popularnost je stekao zahvaljujući ulozi Emira Kozcuoğlua u još jednoj uspješnoj turskoj seriji 'Bit ćeš moja' (Kara Sevda), koja je osvojila brojne nagrade, uključujući i Emmy za najbolju telenovelu, a njemu donijela široku prepoznatljivost, naročito na Balkanu, Bliskom istoku i Latinskoj Americi. Svakako treba spomenuti i uspjeh koji je ostvario serijom 'Love 101' (Aşk 101), gdje je također glumio s Pinar Deniz, a njegova interpretacija učitelja Kemala dodatno mu je učvrstila međunarodnu karijeru. Osim toga, Urgancıoğlu je za ulogu u seriji 'Obiteljske tajne', u kojoj

glumi tužioca Ilgaza, dobio brojne pohvale kritike i publike, kao i nekoliko nagrada u Turskoj. Kao kruna njegove dosadašnje karijere ističe se i njegov proboj na holivudsko tržište u filmu Guya Ritchieja 'Operation Fortune: Ruse de Guerre', gdje je zaigrao uz bok svjetski poznatim glumcima.

Osim Kaana i Pınar, serija 'Obiteljske tajne' okuplja niz iskusnih turskih glumaca koji znatno pridonose kvaliteti priče. Hüseyin Avni Danyal utjelovio je Metina, Ilgazova oca i načelnika policije, poznatog po svojoj strogosti i principijelnosti. Ulogu Ceylinina oca Zafera, bivšeg kapetana koji živi od ribarenja nakon što je nepravomoćno proveo šest godina u zatvoru, igra Ali Seçkiner Alıcı, a njezinu majku Gül, manipulativnu domaćicu koja često glumi bolest kako bi postigla svoje ciljeve, glumi Zeyno Eracar, veteranka turske televizije poznata po upečatljivim ulogama snažnih žena. Mehmet Yılmaz Ak tumači Parsa Seçkina, karijerno orijentiranog tužitelja s osobnim i profesionalnim tenzijama prema Ilgazu. Uğur Polat glumi Yektea Tilmena, moćnog odvjetnika s vlastitim interesima dok Uğur Aslan tumači Erena Dumana, Ilgazova odanog prijatelja i inspektora u odjelu za ubojstva.

Univerzalne teme o borbi, ljubavi i istini te snažna glumačka postava pridonijele su golemom uspjehu serije na svjetskoj razini. Prva epizoda na YouTubeu privukla je više od petnaest milijuna pregleda, izazvala oduševljenje publike i kritike, koja je to nagradila brojnim priznanjima pa je tako serija osvojila čak četiri nagrade na turskoj dodjeli Zlatni leptir 2022. godine; za najbolju seriju, najboljega glumca (Kaan Urgancioglu), najbolju glumicu (Pinar Deniz) i najboljeg redatelja (Ali Bilgin) dok je na dodjeli International Emmy Awards 2023. osvojila nagradu za najbolju telenovelu. Ipak, sigurno je najveće priznanje to što se danas prikazuje u više od sto zemalja, a u Španjolskoj je pod nazivom 'Secretos De Familia' postala pravi fenomen jer je prvu epizodu gledalo čak dva milijuna ljudi!

'Obiteljske tajne' - serija koja će vam promijeniti pogled na obitelj, pravdu i ljubav! Uskoro na RTL-u!

