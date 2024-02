Leonarda Praju smo gledali u prošloj sezoni showa 'Život na vagi' čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo, a sada je Leonardo priznao da je doživio ozljedu noge zbog koje neko vrijeme neće moći nastaviti vježbati.

Kako kaže u svojoj Instagram objavi, ozlijedio je koljeno te se zbog svoje ozljede jako brine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Trenutak nepažnje me je doveo do ove situacije. Čeka me dug oporavak i velika borba", napisao je, pa za RTL.hr objasnio kako je do ozljede došlo.

"Pao sam niz stepenice i iskočilo mi je koljeno. Sad idem na magnetsku rezonancu u Zagrebu da vidim jesu li ligamenti popucali", otkrio je Leonardo koji nije siguran u ishod, ali je uvjeren da će mu oporavak biti dugotrajan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trenutno nosi steznik i mora se suzdržavati od treninga, dok je unos kalorija smanjio na 1600 dnevno zbog ograničene pokretljivosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Brz oporavak Leonardu, a sve propuštene epizode showa 'Život na vagi' dostupne su na Voyu.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Mislav, pobjednik 'Života na vagi', otkriva nove planove: 'Sad sve imamo, vrijeme je za bebicu'