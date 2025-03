Vanja iz 'Gospodina Savršenog': 'Privlačniji mi je Šime, više se trudi oko mene'

U četvrtoj sezoni popularnog showa Gospodin Savršeni, Slovenka Vanja već je od samog početka postala jedna od najzanimljivijih natjecateljica. U središtu pažnje, ova šarmantna i samosvjesna žena bori se za pažnju čak dvojice muškaraca – Šime i Miloša. Hoće li netko od njih osvojiti njezino srce, tek ćemo saznati u nadolazećim epizodama, koje se prikazuju na platformi Voyo sedam dana unaprijed, te na RTL-u od ponedjeljka do četvrtka.

Mi smo imali priliku razgovarati s njom i saznati što se događa kada kamere ugase, ali i otkriti nekoliko osobnih detalja iz njezinog života, koji će zasigurno iznenaditi njezine obožavatelje.

Što je bio vaš glavni motiv za ulazak u "Gospodina Savršenog" – ljubav, avantura ili ipak malo medijske pažnje?

U trenutku kada sam odlučila otići u Grčku, nisam pretjerano razmišljala što će mi ulazak donijeti. Hoće li to biti ljubav, avantura ili samo medijska pažnja, ostavila sam da vrijeme pokaže svoje.

Kako je vaš život izgledao nakon što su prve epizode emitirane? Prepoznaju li vas ljudi na ulici? Je li vam popularnost na društvenim mrežama porasla?

Stresno, na početku je bilo stresno. Nisam očekivala da će biti toliki ''boom'', i kao da nisam bila spremna. Ljudi na ulici me prepoznaju, osjetim kako me gledaju i kako mi se smješkaju. Popularnost na društvenim mrežama je porasla, i jako mi je drago zbog toga.

Tko vam je privlačniji - Šime ili Miloš?

Meni je privlačniji Šime, jer se u showu više trudi oko mene. Ako me pitate za fizičku privlačnost, ne znam, manje je bitno.

U showu su spominjali da su neke djevojke glumile pred kamerama. Tko je bio vaš najveći oslonac i tko se, po vašem mišljenju, lažno predstavio?

Mislim da je svugdje malo glume. Ni jedna od nas nije najbolja, isto tako nema one koja je najgora. Moj najveći oslonac sam sama sebi. Mislim, da se nitko nije potpuno lažno predstavio...

Čime ste se bavili prije nego što ste ušli u show i kako planirate iskoristiti popularnost koju ste stekli u "Gospodinu Savršenom"?

Studirala, davala instrukcije iz matematike, u slobodno vrijeme sam bila model, pisala tekstove i uživala u životu. To možete ispratiti i na mojim društvenim mrežama.

Ima li djevojaka koje su u show došle isključivo radi slave, a ne ljubavi?

Na početku nam možda ljubav nije bila na prvom mjestu. Svaka od nas je bila svjesna da je u kući 20 djevojaka, a on samo jedan (kasnije se pridružio i Miloš). To što su se djevojke zaljubile, i počele govoriti da su iskrenije od nekih, to je već drugi problem.

Kakav tip muškarca priželjkujete u budućnosti? Koje osobine mora imati da biste ga smatrali 'pravim' za sebe?

Muškarac koji se trudi. Moj pravi muškarac me na prvom mjestu mora poštovati, cijeniti kao osobu i biti tu za mene i kada mi je teško. Biti na mojoj strani, zaštititi me, poslušati i sve moje želje potruditi se ispuniti. Jedino se kraj takvog muškarca mogu osjećati sigurno, te mu dati djelić vog srca na dlanu.

