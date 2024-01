Leonardo Prajo je sudjelovao u showu 'Život na vagi' kojeg smo pratili na RTL-u, a sve propuštene epizode su dostupne a platformi Voyo.

Nakon sudjelovanja u showu je za RTL.hr progovorio o svom načinu života, a nije zaboravio spomenuti ni svoju zaručnicu koja mu je velika podrška.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kada sam došao doma sam se prvih mjesec dana strogo pridržavao svega, onda sam počeo raditi i malo se oslobodio, nastavio i dalje trenirati i pridržavati se prehrane, no to nije bilo to. Nisam zadovoljan 100 posto što sam napravio, no izgubio sam 50 kilograma i zadovoljan sam – svaki tjedan po pola kilograma manje i bolje ne može.

Foto: RTL Foto: RTL

Prehranu sam dosta promijenio po svome: umjesto pet obroka kao u kući ja pojedem tri, eventualno četiri. Doručkujem između 8 i 10 sati pa uzmem jednu ili dvije mandarine da izdržim do ručka. Ručam između 17 i 19 sati pa eventualno kasnije ako me uhvati glad uzmem jabuku, mandarinu ili tako nešto. Ne mogu ubaciti da sve po planu jedem, ovako mi najviše odgovara i tako sam si naštima", rekao je Leonardo, pa priznao kako muje jako žao zbog toga što je ispao u sredini natjecanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Malo mi je žao zbog toga što mislim da sam mogao dogurati i biti finalist. Svi su bili ponosni na mene jer sam u tom trenu izgubio 28 kilograma – nije to mala stvar."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bivši kandidat 'Života na vagi' pokušao se prisjetiti najljepšeg iskustva tijekom boravka u showu, ali mu to nije pošlo za rukom. Zaključio je kako ne može izdvojiti neki poseban trenutak, pa je svoj put u showu prozvao jednim lijepim iskustvom.

Osim toga, Leonardo je naglasio kako mu je zaručnica velika podrška u održavanju zdrave prehrane.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zaručnica mi pomaže kada je tu. Još studira u Zagrebu, no pomaže kada je ovdje", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve propuštene epizode 'Života na vagi' koji smo gledali na RTL-u, dostupne su na platformi Voyo, a ostale detalje intervjua pogledajte u videu.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Leonardo za RTL.hr o planovima sa zaručnicom: 'Planiramo raditi kuću'