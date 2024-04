Zagorski tjedan 'Večere za 5' otvorila je dentalna tehničarka Lana Ljubek. Djevojka dolazi iz Mihovljana, a u emisiju se prijavila zbog druženja i novog iskustva. Organizirana je, odlično reagira pod pritiskom i pomalo je tvrdoglava. U slobodno vrijeme peče kolače i bavi se proučavanjem zubi. Obožava kontinentalnu kuhinju te priznaje da neka pretjera sa začinima. U goste Lani stižu Josip Grgić, Davor Hojsak, Petra Gotić i Marija Veber.

"Zubotehničarka sam, izrađujem zube, to radim godinu i pol, tek sam završila školu. Prijateljica je to upisala pa je i mene počelo zanimati. Radim u privatnom laboratoriju, zanima me taj posao, volim ga raditi i radim ga s užitkom. Volim provoditi vrijeme sa svojim kućnim ljubimcima, oni me usrećuju i zapravo volim kad su kraj mene. Oni su zapravo dobri, ne pretvaraju se, na njima se vidi kad se ljute, a kad ne ljute. Organizirana sam i precizna, volim kad je sve posloženo i lakše mi je u takvoj okolini raditi. Volim isprobavati nove kuhinje - meksičku i kontinentalnu", otkrila je Lana.

Foto: RTL

"Pobjeda mi nije toliko važna, ali bilo bi mi drago i priželjkujem pobjedu", dodala je djevojka, koja svoju večeru radi od zanimljivih sastojaka - širokih zelenih rezanaca, kozica, piletine, kiselih krastavaca, krumpira, jaja i meda. "Zeleni široki rezanci, nemam ništa protiv toga", otkrila je Marija. "Kiseli krastavci s medom... prvi put čujem nešto tako, ne znam što bi to moglo biti", zaključila je Petra.

Hoće li Lana zaista poslužiti kisele krastavce i med, pogledajte od 17.45 sati na RTL-u!

