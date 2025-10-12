Katarina iz 'Života na vagi': 'Želim da moje dijete ima zdravu mamu'

Katarina je bila jedna od natjecateljica iz 'Života na vagi' koja je odmah na početku osvojila simpatije gledatelja zbog svoje topline, autentičnosti i načina na koji je gradila odnose unutar kuće. Iako je vaga presudila njezinu daljnjem ostanku u emisiji, njezina životna priča nije završila – naprotiv, tek sada dobiva novu snagu.

Katarina je za RTL.hr progovorila o 'Životu na vagi' te otkrila svoje planove za budućnost.

"Izmiješane su emocije, osjećam se i sretno i tužno. Sretno jer se vraćam kući, tužno jer ostavljam ljude koji su meni prirasli srcu. Odmah plačem. Stvarno smo kao jedna obitelj postali. Zbližila sam se sa svima. Nisam zbilja s nikime ulazila u konflikte, nisam se svađala, tako da su mi svi jednako dragi. Ostavljam i ljude koji su nam puno pomogli ovdje, što mi je također teško pada. Da nije bilo njih, nemam pojma što bi bilo od mene, tako da sam istovremeno i sretna i tužna", rekla je Katarina za RTL.hr.

Rastanak s kandidatima joj nije bio lak, a nakon showa tvrdi da neće odustati od zdravog načina života.

"Izlazim još jača iako malo tko u to vjeruje. Znam da će mi vani biti puno teže. Ali bit ću puno jača i upornija. Bit ću svoja na svome. Neću više moram misliti o mojoj Luce, gdje je, što je? Nema odustajanja pogotovo sada kada sam napravila već ovoliki korak i kad sam se pokrenula", poručila je.

"Već znam rute šetnje, bit će to duge šetnje, uzbrdice, nizbrdice koje sam u Životu na vagi' mrzila. Krećem ovaj put neopterećena", dodala je.

'Velika obitelj'

Nikolinu najviše motivira njezina kći Luce, koja joj je najveća podrška.

"Koliko god je mene mučilo cijelo vrijeme, ta moja odvojenost od kćerke, toliko će me sada ona motivirati da ja zbilja dam svoj maksimum. Prvenstveno to činim zbog nje, ali i sebe. Želim da ima mamu dugo godina, zdravu mamu koja joj može biti dobar primjer i uzor u životu, kao što sam ja imala svoju. Jer, svjesna sam da moje dijete nema nikoga nakon mene", ispričala je za RTL.hr.

Posebno emotivna bila je kada se prisjetila trenutka oproštaja od kandidata.

"Puno mi znače ovi svi ljudi ovdje, postaneš jedna velika obitelj. Bez obzira što neki znaju imat neke nesuglasice, to je sve normalno. Svako ovdje ima nekakav težak dan. Treba čovjeka razumjeti. Opet se mi svi na kraju družimo, smijemo, plačemo, pjevamo. Bilo je ovdje stvarno prekrasnih dana. Ispratili su me s mojom pjesmom 'Nadalina', to im je ostao nekakav simbol na mene i baš im hvala na tome. Rasplakali su me kao i uvijek, sve mene to dira u dušu. Tako bi isto i ja njih ispratila", rekla je.

Jedan od najiščekivanijih trenutaka za Katarinu bit će ponovni susret s njezinom kćeri.

"Još nisam uspjela razmisliti o tome što je prvo. Normalno da razmišljam o svome susretu s Lucom. Čak si razmišljam da joj ne javim da dolazim i da se iznenadi. To ću još razmisliti, ali uglavnom, taj njezin susret. Znam da će ona umrijeti od sreće. Neće moći vjerovati da me vidi. Sutra je novi dan. Moram vjerojatno prvo ići u spizu i kupiti svu hranu koja nam je potrebna jer sam ja frižider cijeli ispraznila. Tako da ćemo od tuda krenuti, ali svaki dan vjerojatno nosi nešto novo, lijepo isplanirano", otkrila je.

Na pitanje tko bi po njezinom mišljenju trebao biti u finalu, Katarina nije htjela izdvojiti nijedno ime.

"Dosta ljudi je zaslužilo biti u finalu. Teško je to odvojiti jer nije da se tu trudi jedan ili dva čovjeka. Trudi se njih više, ne mogu nikoga izdvojiti. Svatko ima nešto svoje, po čemu je zaslužio to finale, ali evo, na kraju će ta vaga odlučiti", tvrdi.

"Mogu se vidjeti kao pobjednicu nefinalista, što je također velika pobjeda", zaključila je za kraj.

