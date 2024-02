Dora 2024. godine počinje večeras u 20.15 sati, kada će se održati prva polufinalna večer. Druga slijedi sutra, 23. veljače, dok će se veliko finale na kojem ćemo doznati tko je pobjednik Dore 2024. održati u nedjelju, 25. veljače.

U izboru za pjesmu koju će Hrvatska poslati na Eurosong 2024. natječe se 24 autora, a u završnici u nedjelju natjecat će ih se 16. No samo jedan od njih odletjet će za švedski Malmö .

Kako glasati na Dori 2024.?

Foto: Krešimir Šustić Foto: Krešimir Šustić Baby Lasagna

U polufinalnim večerima odlučuju isključivo gledatelji televotingom (SMS i pozivi), navodi HRT, a u finalu o najboljoj pjesmi odlučuju podjednako glasovi ocjenjivačkog sudova i glasovi publike.

Gledatelji će moći glasovati putem telefonskih poziva na broj: 065 22 44 XX (redni broj pjesme), što će ih stajati 0,20 € po pozivu s fiksne mreže i 0,32 € po pozivu s mobilne mreže i putem SMS poruka sadržaja Dora XX (redni broj pjesme), što će ih stajati 0,32 € po poruci.

Onih 16 pjesama koje skupe najviše najviše bodova po glasovima publike idu u nedjeljno finale.

Tko bira pobjednika?

Hrvatsku pjesmu predstavnicu na Eurosongu 2024. birat će četiri hrvatska žirija iz Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka, te još četiri međunarodna žirija iz zemlja sudionica - Italije, Njemačke, Ukrajine i Islanda. Svaki ocjenjivački sud imat će tri člana, glazbena profesionalca.

Ako se dogodi situacija u kojoj će glasovi publike i glasovi žirija biti izjednačeni, pobijedit će pjesma koja ima više glasova publika.

Raspored pjesama na Dori 2024.

Prva polufinalna večer

Noelle - Baby, baby Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin – Vodu piti trizan biti

3. Stefany - Sretnih dana dat' će Bog

4. Misha - One day

5. Erna - How do you love me

6. eugen - Tišine

7. Vinko - Lying eyes

8. Barbara Munjas - Nepobjediva

9. Let 3 - Babaroga

10. Lana Mandarić - More

11. Pavel - Do Mjeseca

12. Saša Lozar - Ne plačem zbog nje

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Druga polufinalna večer

Lu Dedić – Plavi leptir James Night – Nebo plače Lara Demarin – Ne vjerujem ti Alen Đuras – A tamburitza lullaby The Splitters – Od kad te sanjam Boris Štok – Can we talk Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim ET - Pametnom dosta Vatra – Slatke suze, gorka ljubav Damir Kedžo – Voljena ženo Natalie Balmix – Dijamanti Marcela - Gasoline

Zanimljivi gosti

Prve polufinalne večeri na Dori 2024. nastupit će i francuski predstavnik na Eurosongu - Slimane. Na Eurosong 2024. putuje s pjesmom "Mon amour" (Moja ljubav).

Druge polufinalne večeri nastupit će predstavnica Slovenije na Eurosongu 2024. – Raiven, pravog imena Sara Briški Cirman, mezzosopranistica i pop pjevačica. Ona će na Eurosongu 2024. pjevati pjesmu 'Veronika' koja je inspirirana legendom o Veroniki Desinićkoj.

U finalnoj večeri Dore 2024. show program priredit će Let 3.