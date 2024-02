Večeras počinje natjecanje na Dori, na kojoj će nastupati ukupno 24 izvođača, a među njima su i pobjednici prošlogodišnje Dore, Let3, koji su nedavno otkrili da su hakirani i da pjesma 'Babaroga' nije njihova.

Povodom toga, Mrle je objavio šaljivi video na društvenim mrežama, u kojem se vozi u žutom kombiju s jednim od članova benda, koji je maskiran u pilića.

"Joj, pa pusti me, j***te. Daj me pusti više. Kakav smrad", govori Mrle u videu.

"Sutra smo na***li", napisao je Mrle u opisu videa na X-u.

Nije njihova pjesma

Podsjetimo, nakon što je objavljen popis videospotova natjecatelja Dore, oglasio se Mrle koji je rekao da se oni nisu prijavili na Doru i da 'Baba Roga' nije njihova pjesma.

"Angažirao sam DORH, neka institucije rade svoj posao. Pjesma nije naša i ne znam više šta da kažem. "ŠČ". Pun mi je k…c. Po cijeli dan me zovu novinari i razni debili koji me pitaju za pjesmu Babaroga. Kužim da ima neke elemente, na neku foru možda ima veze s nama, ali to nije naša pjesma, mi to nismo napravili. Ne znam što je, ja sam angažirao DORH i razne druge stručnjake. Naći ćemo tko je kriv, tko je to nama podmetnuo", napisao je Mrle tada na svom Instagramu.

Nedugo nakon tog, na službenom njihovom profilu osvanuli su pilići, a Let 3 je tu rekao kako smatra da su to hakeri sve izveli pomoču umjetne inteligencije, čime ih manifestira u obliku pernatih bića, a cilj im je otimanje lika i djela Leta 3. Pilići su zaposjeli kanale benda te pratiteljima odašilju poruke poput "Je*eš ŠČ".

"Pustili su tu neku pjesmu 'Babaroga', prijavili se na Doru i govore da se odreknemo Leta 3. Ne spavam mirno i apeliram našu publiku da slušaju Mamu ŠČ, a ne ovo novoobjavljeno smeće koje je očito kreirano uz pomoć umjetne inteligencije", rekli su iz benda tada.

Osvetit će se

Prije nekoliko dana, Mrle je dao izjavu za 24 sata, gdje je ponovno potvrdio da 'Babaroga' nije njihova pjesma.

"'Babaroga' nije naša pjesma. Mi se ni u ludilu ne bismo na taj način ponašali niti bismo se prijavili na Doru niti išta slično. Ustvari nas je hakirala Babaroga koristeći umjetnu inteligenciju, tj. Piliće. Ona želi ići na Doru umjesto nas. Izabrala je Piliće da bi se umilila narodu jer su mali žuti slatki simpatični, a u biti je to čisto zlo", rekao je Mrle.

Foto: Josip Regović/PIXSELL Foto: Josip Regović/PIXSELL

Objasnili su i što će se dogoditi, ukoliko 'Babaroga' pobijedi na Dori.

"Ako Babaroga s Pilićima ode, osvetit ćemo se i tamo njima. Neka idu i neka se ne vraćaju", priznao je Mrle.

