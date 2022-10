Prije treninga Josip je trebao razmišljati o pogrešnoj odluci koju je donio u životu, a poslije je rekao Maji o čemu je riječ. Otkrio je kako je povrijedio roditelje jer su mu sve priuštili, a on je lutao, živio prebrzo i doživio prometnu nesreću.

Josip otvorio dušu trenerici

"Zaspao sam za volanom kad sam išao po sadašnju ženu, slupao se i razbio tati auto. Probudio se u bolnici, ne znajući što se dogodilo, samo sam rame ozlijedio. Kasnije sam se razbolio, čemu je sigurno pridonio taj moj tempo života", rekao je Josip i dodao kako će roditeljima sigurno biti drago što je to sad priznao, piše RTL.hr.

Nakon emotivne ispovijedi, uslijedio je novi veliki izazov - kandidati su trebali gurati velike lopte kako bi osjetili što znači gurati takav teret.

Josip nije izdržao do kraja, Dalibor je bolje rasporedio snagu i prvi stigao do cilja tako da crveni sada imaju pet kilograma prednosti na vaganju. Josip je krivio sebe zato što je pao, no svi iz njegova tima nisu mu dali da tako misli.