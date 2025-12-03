FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OČITA KEMIJA /

Josip Đ. iz 'Ljubav je na selu' priznao Kseniji: 'Poludio sam za tobom'

Josip Đ. iz 'Ljubav je na selu' priznao Kseniji: 'Poludio sam za tobom'
×
Foto: Rtl

Novu sezonu ‘Ljubav je na selu’ gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a epizode su dostupne i 24 sata ranije na platformi Voyo

3.12.2025.
8:25
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U RTL-ovoj emisiji "Ljubav je na selu" vlada romantično ozračje. Kemija između farmera Josipa Đ. i Ksenije više se ne može sakriti – privlačnost i napetost među njima postali su potpuno očiti. U jednom trenutku Ksenija je poželjela i jasnu potvrdu onoga što već naslućuje, pa je zamolila Josipa da bude malo otvoreniji.

Josip Đ. iz 'Ljubav je na selu' priznao Kseniji: 'Poludio sam za tobom'
Foto: Rtl

"Poludio sam za tobom", priznao joj je bez oklijevanja, dajući joj upravo ono što je željela čuti. Kasnije je otkrila da je namjerno pokušala izvući njegovu reakciju – i očito joj je pošlo za rukom.

Novu sezonu ‘Ljubav je na selu’ gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a epizode su dostupne i 24 sata ranije na platformi Voyo.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Džepari i prevaranti vrebaju u adventskim gužvama: Zagrepčani otkrili svoja iskustva

RtlLjubav Je Na SeluVoyo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OČITA KEMIJA /
Josip Đ. iz 'Ljubav je na selu' priznao Kseniji: 'Poludio sam za tobom'