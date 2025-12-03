Josip Đ. iz 'Ljubav je na selu' priznao Kseniji: 'Poludio sam za tobom'

U RTL-ovoj emisiji "Ljubav je na selu" vlada romantično ozračje. Kemija između farmera Josipa Đ. i Ksenije više se ne može sakriti – privlačnost i napetost među njima postali su potpuno očiti. U jednom trenutku Ksenija je poželjela i jasnu potvrdu onoga što već naslućuje, pa je zamolila Josipa da bude malo otvoreniji.

Foto: Rtl

"Poludio sam za tobom", priznao joj je bez oklijevanja, dajući joj upravo ono što je željela čuti. Kasnije je otkrila da je namjerno pokušala izvući njegovu reakciju – i očito joj je pošlo za rukom.

Novu sezonu ‘Ljubav je na selu’ gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a epizode su dostupne i 24 sata ranije na platformi Voyo.

