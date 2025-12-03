Josip Đ. iz 'Ljubav je na selu' priznao Kseniji: 'Poludio sam za tobom'
U RTL-ovoj emisiji "Ljubav je na selu" vlada romantično ozračje. Kemija između farmera Josipa Đ. i Ksenije više se ne može sakriti – privlačnost i napetost među njima postali su potpuno očiti. U jednom trenutku Ksenija je poželjela i jasnu potvrdu onoga što već naslućuje, pa je zamolila Josipa da bude malo otvoreniji.
"Poludio sam za tobom", priznao joj je bez oklijevanja, dajući joj upravo ono što je željela čuti. Kasnije je otkrila da je namjerno pokušala izvući njegovu reakciju – i očito joj je pošlo za rukom.
