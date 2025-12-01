Jelena Perčin podržala projekt pomoći životno ugroženoj novorođenčadi: 'Zaista suosjećam'

Humanitarna kampanja „Budi mi prijatelj“ udruge „RTL pomaže djeci“ u punom je jeku, a u njoj se prikupljaju sredstva za financiranje različitih projekata koji su na natječaj Udruge prijavile neprofitne organizacije koje se bave djecom. Kampanju je, kao ambasadorica, ove godine podržala i popularna glumica Jelena Perčin!

Jedan od ovogodišnjih projekata u kampanji 'Budi mi prijatelj' je onaj u Općoj bolnici Nova Gradiška, koja djeluje već gotovo 180 godina i pokriva područje s velikim brojem stanovnika, koji u nju dolaze po medicinsku pomoć i na liječenje. Među njima su i oni najmanji i najranjiviji pacijenti – prijevremeno rođena i životno ugrožena novorođenčad. Svoju prvu životnu borbu, za svaki novi udah, ovi mališani nisu birali sami, dočekala ih je čim su prvi put otvorili svoje oči. A kad život počne prerano, sve je drugačije, svaka je minuta dragocjena. Kad je vremena malo, svaki idući korak može biti presudan.

Bolnica koristi stari inkubator

Upravo zato Bolnici je potreban novi transportni inkubator s pripadajućim monitorom vitalnih funkcija kako bi se osigurao brzi i što efikasniji transport prijevremeno rođene i životno ugrožene novorođenčadi do većih bolnica, kao i omogućila visoka kvaliteta njege u tim najosjetljivijim danima i tjednima. U Bolnici se trenutno koristi transportni inkubator star čak 25 godina, za koji ponestaje rezervnih dijelova, a oprema ne zadovoljava standarde u liječenju najmanjih pacijenata, čiji se broj stalno povećava. Stoga je kupnja nove i kvalitetne opreme prijeko potrebna.

„Ovaj naš stari transportni inkubator je davnih dana postao punoljetan. Nažalost, za njega više nema rezervnih dijelova, tako da smo dobili crveno svjetlo servisne službe. Nova oprema olakšat će nam u mnogočemu, osobito u radu samog medicinskog tima koji se mora žurno sastati u datom trenutku kada se treba obaviti transport djeteta prema nekom od kliničkih centara. To su strahovito brze, žurne situacije, pune stresa i adrenalina te u tom trenu ne možete i ne biste trebali razmišljati još i o tome hoće li vas aparat iznevjeriti, hoće li neke njegove funkcije otkazati“, priznaje prim. dr. sc. Boris Lovrić, dr. med., ginekolog, subspecijalist fetalne medicine.

Jedna osoba može učiniti puno

Važnost situacije prepoznala je i popularna glumica Jelena Perčin. I sama majka, svjesna je da moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo osigurali najbolju moguću medicinsku skrb za ovu najranjiviju skupinu našeg društva. Upravo zato, svim je srcem stala uz ovaj projekt kao njegova ambasadorica.

„Ovdje je riječ o prijevremeno rođenoj i bolesnoj djeci kojima je transportni inkubator nužno potreban. Uz to, riječ je o bolnici u Novoj Gradiški, drago mi je da se sjetimo sredina koje nisu uvijek u fokusu, a jednako su potrebite. Imam troje djece i zaista suosjećam te znam kakva je borba kada se rodi zdravo dijete, a kamoli dijete s teškoćama“, kazala je Jelena, koja ističe da samo zajedno možemo napraviti velike stvari.

„Razmišljanje da pojedinac svojim malim doprinosom, jednim pozivom na naš humanitarni broj ne može učiniti mnogo je velika zamka i potpuno krivo. Često nesvjesno potrošimo novac, a trebali bismo osvijestiti da i simboličan iznos može doprinijeti ostvarenju jednog ovako velikog i važnog projekta. Ovaj inkubator nije samo oprema. On njima znači život, sigurnost... Šansu da dočekaju sutra“, zaključuje i pozive sve dobre ljude da se u ovo predblagdansko doba, kad je srca najlakše ujediniti, priključe kampanji i tako pomognu u ostvarenju ovog plemenitog cilja.

Sredstva kojima će se financirati projekti u kampanji „Budi mi prijatelj“ prikupljaju se pozivom na humanitarni broj udruge 060 9007 (cijena poziva 0,83 EUR s PDV-om), direktnom uplatom na donacijski žiro-račun udruge HR6724070001500331700 ili online donacijama karticom direktno putem internetske stranice Udruge.

