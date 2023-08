Umirovljenica Jadranka Horžić ugostila je protukandidate trećeg dana osječkog tjedna "Večere za 5". Sudjelovanjem u "Večeri za 5" ostvarila svoju dugogodišnju želju, no pobjeda joj je izmaknula. Sanja i Dejan i dalje drže prvo mjesto s 38 bodova, dok je Jadranka na drugom mjestu s osvojenih 30 bodova. Ekipe se nisu dojmili ni predjelo ni glavno jelo, a najoštrija kritičarka večeri bila je Miroslava.

Upravo Miroslava kuha u četvrtak.

Pripravu svoje večere Jadranka je započela desertom kojeg je nazvala Lagano. Radilo se o jogurtici, osvježavajućoj torti s voćem, jogurtom i vrhnjem. Nakon deserta, Jadranka se prihvatila glavnog jela - pečenja prasetine. Gic gic skrivao je prasetinu s krumpirima i francuskom salatom. Miješane delicije posljednje su čega se Jadranka prihvatila prije negoli su joj stigli gosti. Predjelo se sastojalo od langošica i suhomesnatih proizvoda.

Uskoro je Jadranka prigodnim aperitivom dočekala protukandidate, koji su jedva dočekali još jedno druženje. Sanja se posebno veselila prasetini, a složio se s njom i ostatak ekipe. No, prije blagovanja - aperitivi! Domaćica je ekipi ponudila rum i višnjevac. "Bila je malo zbunjena, no sve u svemu - ok je bila Jadranka", ocijenila je Sanja domaćicu. "Što se tiče aperitiva, ja sam pila višnjevac. Okus je bio ok, samo je višnjevac bio topao pa mi nije bio pitak", zaključila je Ivana.

Miješane delicije stigle su potom na stol, u kombinaciji s langošicama. "Ne možeš pogriješiti s narescima, čisto ok", komentirao je Dejan. "Bilo je malo nabacano previše, ako su to već naše slavonske delicije, očekivala sam da će biti tanje narezano i bolje dekorirano. Langošice su bile savršene, fine, nisu bile masne, taman", dodala je, pak, Sanja.

Desert nije sjeo svima

Gic gic iduće je jelo koje je stiglo pred osječku ekipu, Jadranka im je spravila pečenu prasetinu i francusku salatu. "Glavno jelo mi nije izgledalo baš privlačno", komentirala je Ivana. "U francusku salatu ne idu jabuke", dodala je Sanja. "Meni se jabuke nisu uklapale u francusku salatu", složila se i Miroslava.

Nakon spoticanja oko francuske salate, vrijeme je došlo i za nešto Lagano. Jogurt torta nije se sviju dojmila. "Izgled deserta standardan, najobičnija torta, ništa spektakularno, ništa ni loše, prosječan desert. Okus je bio u redu, jedino što ona tvrdi da je to jogurtica, ja osobno nisam osjetila jogurt, ali bile su mi ukusne višnje i biskvit", komentirala je desert Ivana. "Nije mi sjelo, ne sviđa mi se", konkretnija je o desertu bila Miroslava.

Iako desert nije sjeo svima, uz salve smijeha ekipa je večeru privela kraju. Jadranka je udijelila gostima prigodne poklone, a potom je uslijedilo i iznenađenje - društvena igra koju je svojim sjajnim glasom i pjesmom zaključila Sanja.

Ocjenama su na kraju gosti otkrili svoj dojam, a on kaže da je Jadranka dobila 30 bodova. Ivana je Jadranki dala osam bodova - zbog predjela i glavnog jela koji joj se i nisu baš svidjeli. Isti broj bodova udijelio joj je i Dejan. Sedmicu je, pak, Jadranka dobila od Sanje. "Predjelo je moglo biti ljepše dekorirano, a prasetina jače pečena. Desert je bio odličan". Miroslava je zaključila ocjenjivanje sa sedam bodova - "nije mi se svidjelo ni glavno jelo ni desert".

"Večeru za 5" gledajte od ponedjeljka do petka u 17.45 sati na RTL-u