Ovaj tjedan u 'Večeri za 5 na selu' svoje će specijalitete predstaviti kandidati iz Đakova i okolice, a prva domaćica Marica ugostila je u Gundincima građevinskog tehničara Ivicu, pravnika Josipa, elektrotehničara Davora i stolara Igora.

Maričini sastojci za jelovnik bili su kulen, sir, piletina, svinjetina, kupus, kokos i mnogi drugi.

„Sastojci se čine zanimljivim, vidim da ima tradicionalnih momenata, ali vidim i jedan koji nema veze s tradicijom i njemu se posebno veselim“, rekao je Josip, a Igor je rekao da s popisa sastojaka jedino previše ne voli kokos. „Ne moram ja voljeti te sastojke, ali ako ih domaćin dobro pripremi ja ću ga upravo tako i adekvatno ocijeniti“, zaključio je Josip. Maričin jelovnik sastojat će se od predjela naziva Šokačka rapsodija, glavnog jela Kol'ko o'š, kol'ko mo'š te deserta Diže se i spušta.

„Za ime jela Diže se i spušta mislim da je to neki provokativan recept. Ne znam je li to dizano tijesto s kokosom ili što bi to moglo biti? Za zaintrigirati maštu!“, komentirao je Josip jelovnik. Ivica je otkrio da je kokos posljednji put jeo prije 30 godina. „Tko zna, možda mi se sada svidi“.

Nakon lijepog dočeka gdje su svi nazdravili, Marica je na stol iznijela predjelo sa slavonskim tradicionalnim suhomesnatim proizvodima. „Lijepo složeno, fino harmonično ukomponirano, klasično, ah…, dosadno“, komentirao je Davor. „Više bih volio da je domaćica napravila nešto u skladu sa slavonskom tradicijom, ali evo, to je bio njezin odabir“, rekao je Josip. „Za mene je to jelo koje nosi pet minuta posla“, nadovezao se Ivica. Od silnih komentara na kraju su svi zaključili da je predjelo bilo ukusno.

Prije glavnog jela Marica je odlučila poslužiti i pileću juhu kao dio jelovnika. „Juha je bila jako fina i svaka pohvala!“, rekao je Josip dok je Davor bio jako kritičan. „Juha je bila jako jednostavna, dosta bezlična i bez kreativnosti. Znači nema tu začina, mirodija, nema mašte“, bili su istog stava Davor i Ivica.

Glavno jelo – pečeni odojak svima je bio ukusan, ali nije baš oduševio momke jer su svi komentirali da korica od mesa nije dovoljno pečena dok je Ivica imao još nekoliko ekstra komentara. „Pošto imaš svoje gospodarstvo mogla si od toliko namirnica izmisliti nešto nepojmljivo, a ti si odabrala jednu običnu pečenku koju samo moraš zaklat i narezat na komade. Mislim nije mi tu baš trud uložen“, nastavio je kritično Ivica, ali dodao je da mu se meso topilo u ustima no za to je pohvalio drva na peć, a ne Maricu.

Nije mu se svidio ni desert. „Desert izgleda kao keks. Ja gledam što je to!“, rekao je Ivica te nastavio. „Ja drugačije doživljavam desert, a drugačije kolač“, pokušao je objasniti Ivica.

Uslijedilo je ocjenjivanje – Davor je Marici dao osmicu zbog manjka kreativnosti, Josip je isto dao osmicu, Igor također, a Ivica je dao sedmicu. „U potpunosti nisam bio zadovoljan s nijednim jelom jer je uloženo premalo truda“, zaključio je, a Marica je ukupno zaradila 31 bod.

A koliko će truda u svoj jelovnik sutra uložiti Ivica gledatelji će doznati od 20.15 sati.