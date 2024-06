Irena Pušec u showu "Život na vagi" je skinula više od 30 kilograma, a sa svojom transformacijom nastavlja i dalje. Sada je sretna i živi zdravije, a nedavno je bila na operaciji koljena.

"Na operaciju sam išla u ponedjeljak u Opću bolnici Zabok i bolnicu hrvatskih veterana. Bilo me je strah dok to sve nije prošlo, boljelo me je i boli još i sada, ali nije to više ta bol kao ranije. Sada se polako oporavljam, hodam na štakama, već sam danas i kuhala i čistila, a tek je četvrti dan. U srijedu sam došla doma, hvala Bogu, zasad je sve dobro", otkrila je Irena za RTL.hr.

Foto: RTL

Nakon oporavka je čeka i operacija drugog koljena, koja bi se trebala dogoditi kroz pet mjeseci.

"Zbog operacija sam svakako morala skinuti kilograme. 30 kilograma sam skinula nakon showa, nisam imala više toliko vode u tijelu i nisam imala problema s disanjem, krvna slika je super, nemam nikakvih problema, kao niti problema s tlakom. Nastavljam dalje svoj put, trenutačno pijem puno vode, hranim se puno zdravije, a prehrana mi se bazira na juhama i varivima", naglasila je.

Imala je problema s viškom kilograma

Prošle je godine nakon "Života na vagi" otišla sa suprugom na more. To ju je iznimno razveselilo jer dugo nije išla na odmor.

"Kad oba koljena riješim, sve su nam mogućnosti otvorene. Dan danas ne mogu pojmiti da sam uopće dobila šansu sudjelovati u showu. Uvijek se divim sama sebi, da nisam sudjelovala i pokrenula se znam da od mene ne bi bilo nikave koristi, sad sam i veselija i svi su drugačiji prema meni", zaključila je.

Foto: Facebook

Podsjetimo, Irena je ranije otkrila kako zbog problema s viškom kilograma, čak četiri godine nije napustila svoj dom.

"Jako teško hodam, imam problema s nogama, koljena su mi gotova jer mi se voda nakuplja i zato sam se i prijavila u "Život na vagi". Ne mogu se pokrenuti, što me psihički ubija. Četiri godine nisam napustila svoj dom jer ne mogu hodati. Sama dalje ne mogu", govorila je Irena kad je prvi put početkom rujna prošle godine stala na vagu u showu.

