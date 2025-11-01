Idila na setu: Sestre Runje postale nerazdvojne, a glumačke legende očarane mladim talentima

Od ponedjeljka u 20.15 sati stižu 'Divlje pčele', najraskošnija RTL-ova dramska serija dosad! Intrigantna priča, slojeviti likovi, obiteljske tajne i tradicija Zagore gledatelje će prikovati za male ekrane. I dok u scenama glumci kroje mrežu zamršenih odnosa, na setu serije vlada sjajna, obiteljska atmosfera.

Na setu 'Divljih pčela' u zagrebačkom Jadran Filmu svakodnevno vlada užurbana atmosfera – priprema se rekvizita, rade frizure, učvršćuju kostimi, ponavlja tekst, scene se pripremaju do najsitnijeg detalja, a sjajno uigrana glumačka postava pred kamerama stvara pravu scensku magiju 50-ih godina.

A osim što već mjesecima zajedno stvaraju vrhunsku vizualnu poslasticu koju jedva čekaju pokazati gledateljima, u isto vrijeme grade međusobne odnose i prijateljstva, dijele savjete, prepričavaju iskustva i dobro se zabavljaju u pauzama između snimanja, bilježeći najbolje trenutke.

Neki od njih već su surađivali skupa na brojnim prošlim projektima, a neke su povezale baš 'Divlje pčele'. Tako je bilo s glavnim protagonisticama, sestrama Runje.

Ana Marija Veselčić, Lidija Kordić i Lidija Penić-Grgaš kliknule su od prvog dana, a jedne za druge imaju samo riječi hvale.

Iznimne su glumice s bogatim talentom. Užitak je s njima surađivati. Prepoznale smo se vrlo brzo i iznenađena sam kako dinamika odnosa lako pliva i izvan okvira seta. Zahvalna sam što imam priliku u ovakvom tempu uživati u suigri s njima", govori Ana Marija Veselčić.

Stvarno smo kao tri sestre! Družimo se već i privatno, baš su nas pogodili! Uživamo u procesu", potvrđuju Lidija Kordić i Lidija Penić-Grgaš.

A njihova sjajna sinergija na setu jednog je kolegu čak i – rasplakala! Imao sam jednu scenu sa sve tri sestre i bio sam toliko oduševljen njihovim glumačkim radom da, kad sam se nakon te zahtjevne scene vraćao kući, izašle su mi suze na oči", prisjeća se iskreno simpatični Klemen Novak, poručujući kako je ovaj angažman za njega istinsko zadovoljstvo, Jednostavno se pojaviti na setu i vidjeti sve ove divne glumce, prijatelje... Mislim da je to nezamjenjivo. Jako sam zahvalan!"

Glumačka diva Sanja Vejnović zadovoljna je pozitivnom energijom na setu, kao i suradnjom s drugim kolegama, posebice mladim talentima, njezinom televizijskom djecom", čije je izvedbe iznova oduševljavaju.

Oni su za mene svi novi glumci koje sam sad tek upoznala, ali s obzirom na to da su svi tako dragi, slatki i odlični, moram ih pohvaliti. Gledam sve što rade i sviđa mi se kako glume. Mi se svi već zovemo 'mama', 'sine', 'kćeri', to je normalno", smije se, Sve ih promatram, slušam, gledam, pratim energiju, glumački kako promišljaju o svome liku, situacijama. Oslanjaju se na mene i pitaju za savjete, a ja sam tu i spremna pomoći."

S njom se slaže i iskusni Alan Blažević: Zaista, i ekipa i kolege, svi su mi dragi, i rado dolazim na posao. Energija je pozitivna, vidi se da se svatko trudi dati doprinos projektu. Mogu samo potvrditi da je jako lijepo. Mislim da su se svi vrlo dobro snašli u tome i da se dobro pronalaze u svome liku. To olakšava situaciju i kreira sinergiju kojoj se uvijek možemo samo radovati kao glumci."

Simpatični Matija Kačan zbog uloge u seriji i autentičnosti lika morao je pustiti brkove, a uživa u svakoj minuti na setu: Sve ide prema planu, raduje me suradnja s kolegama, ugodna je atmosfera, neka tako i ostane!"

Mladom Ivanu Barišiću ovo je prvi veliki televizijski angažman u Hrvatskoj. Na setu savjete iskusnijih kolega upija kao spužva.

Jako je lijepo raditi s glumcima koji imaju više iskustvo nego ti, znaju sve te neke trikove, cake. Pomažu nam sa savjetima - kako stati, što bismo mogli poboljšati. I kad se pripremamo za ulogu, uvijek je puno lakše kad ti netko stariji kaže da dobro nešto radiš i cijeniš te sugestije, primjerice Sanje Vejnović ili Jelene Perčin", ističe.

A kako izgleda kad stanu pred kamere i transformiraju se u svoje likove, gledatelji će doznati vrlo brzo! 'Divlje pčele' na rasporedu su već od ponedjeljka u 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo!

