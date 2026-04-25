Hoće li uspjeti pobjeći sumnjama? Toma zna da ga Badurina drži na oku i da je vremena malo

Neočekivano otkriće skrivenih dokumenata razotkrilo je mračnu pozadinu događaja: Ranko, slomljen očinskom boli, potajno vodi vlastitu istragu, uvjeren da je upravo Toma odgovoran za smrt njegova sina Frane i prijatelja Dušana u RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele'. Sve počinje kada Toma, tragajući za Rankom, ulazi u njegovu kuću i nailazi na prizor koji ga uznemiruje. Među razbacanim stvarima pronalazi uredno složen svežanj papira – detaljan dosje ispunjen fotografijama, bilješkama i kronologijom događaja koji su prethodili tragediji.

Tajni dosje koji sve mijenja

Najviše ga pogađa crtež vlastitog lica, smješten uz fotografiju, očito korišten za usporedbu. To je jasan znak da ga Ranko ne smatra samo osobom od interesa, već glavnim osumnjičenikom. Svaki dokument svjedoči o opsesivnoj potrazi za istinom koju Ranko vodi daleko od očiju javnosti.

Povjerenje pretvoreno u sumnju

Za Tomu ovo nije samo prijetnja, već i duboka osobna izdaja. Čovjek kojeg je smatrao bliskim sada ga vidi kao krivca za smrt vlastitog djeteta. Rankove riječi – "Istina na kraju uvijek pobijedi" – više ne zvuče kao nada, već kao upozorenje koje se teško može ignorirati.

Rankova potraga, vođena tugom i uvjerenjem, prijeti narušiti sve oko sebe. On više nije samo otac u žalosti – preuzeo je uloge istražitelja i suca, a čini se da je presudu već donio.

Istina ili opasna zabluda?

Ovo otkriće otvara niz pitanja: vodi li Ranko svoju istragu na temelju stvarnih dokaza ili ga emocije guraju prema osveti? I je li Toma zaista nevina žrtva okolnosti ili skriva nešto mnogo mračnije? U svakom slučaju, našao se u situaciji u kojoj se mora braniti od optužbi koje nikada nisu službeno izrečene, ali su itekako stvarne.

Nova epizoda 'Divljih pčela' emitira se večeras od 20.15 sati na RTL-u, a dostupna je i na platformi Voyo.